《台湾重要政经日程》--5月8日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================
5/8(一)
--9:00 立法院财政委员会审查法案。
--9:30 WPD达德能源集团、云林县政府签署绿电交易MOU。
--16:00 财政部公布4月进口/出口数据，上月出口金额年增13.2%。
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5/9(二)
--12:30 央行标售增额发行106/4期公债，年期10年期，金额250亿台币，12日发行。
5/10(三)
--12:30 央行标售两年期定存单，金额300亿台币，11日发行。
5/19(五)
--16:20 央行公布第一季经常帐，上季经常帐顺差183亿美元。
5/22(一)
--08:30 主计总处公布4月经季节调整后失业率，上月是3.84%。
--16:00 经济部公布4月外销订单，3月为年增12.3%。
5/23(二)
--12:30 央行标售106/6期公债，年期30年期，金额250亿台币，26日发行。
--16:00 经济部公布4月工业生产指数年变动率，上月年增3.22%。
5/24(三)
--16:20 央行公布4月M2年增率，上月是年增3.64%。
5/26(五)
--16:00 主计总处公布第一季经济成长率统计值；第一季概估为成长2.56%。
5/29(一)-5/30(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
6/3(六)
--调整假期，金融市场开市一日。
*6/5(一)
--16:20 中央银行公布5月底外汇存底，上月底为4,384.26亿美元。
*6/6(二)
--08:30 主计总处公布5月消费者物价指数(CPI)，上月为年增0.12%。
6/13(二)
--12:30 央行标售二次增额106/4期公债，年期10年期，金额250亿台币，16日发行。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
注：*代表新增。(完)
(记者 高洁如; 审校 张喜良)