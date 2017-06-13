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亚洲 | 2017年 6月 13日 星期二 09:28 BJT

《台湾重要政经日程》--6月13日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================

6/13(二)

--10:00 第九届海峡论坛--第二届两岸智库论坛行前记者会。

--10:30 科技部〞产学小联盟四年耕耘有成〞成果发表记者会。

--12:30 央行标售二次增额106/4期公债，年期10年期，金额250亿台币，16日发行。

--15:00 工业团体负责人与政府部会首长座谈会。

--16:00 金管会例行记者会。

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6/14(三)

--09:00 预定立法院第一次临时会开议，初步估计会议期至6月30日止。

6/16(五) --09:00 国泰金股东会。 --09:00 富邦金股东会。

6/20(二)

--16:00 经济部公布5月外销订单金额年增率，上月是年增7.4%。

6/22(四)

--08:30 主计总处公布5月经季节调整后失业率，上月是3.78%。

--09:00 鸿海股东会。

--17:00(预定) 台湾央行召开第二季全体理监事会议后记者会。

6/23(五)

--16:20 央行公布5月M2年增率，上月年增3.63%。

7/5(三)

--16:00 主计总处公布6月CPI年增率，5月年增0.59%。

--16:20 中央银行公布6月底外汇存底，上月底为4,402.53亿美元。

7/12(三)

--09:00 预定第二次立法院临时会议开议，预计至7月28日止。

8/21(一)

--09:00 预定第三次立法院临时会议开议，预计至8月31日止。

9/30(六)

--假期调整，金融市场开市一日。

10/4(三)

--公众假期，金融市场休市。

10/9(一)-10/10(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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