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亚洲 | 2017年 6月 26日 星期一 08:34 BJT

《台湾重要政经日程》--6月26日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================

6/26(一)

--09:00 立法院第三会期第一次临时会第二次会议。

--10:00 台经院景气预测记者会。

--17:00 国家发展委员会委员会议会后记者会。

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7/5(三)

--16:00 主计总处公布6月CPI年增率，5月年增0.59%。

--16:20 中央银行公布6月底外汇存底，上月底为4,402.53亿美元。

7/12(三)

--09:00 预定第二次立法院临时会议开议，预计至7月28日止。

7/20(四)

--16:00 经济部公布6月外销订单年增率，上月年增9.1%。

7/24(一)

--16:00 主计总处公布6月季调后失业率，上月年增3.79%。 *--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月为年增0.78%。

--16:20 台湾央行公布6月M2年增率，上月为年增4.07%。

8/21(一)

--09:00 预定第三次立法院临时会议开议，预计至8月31日止。

9/30(六)

--假期调整，金融市场开市一日。

10/4(三)

--公众假期，金融市场休市。

10/9(一)-10/10(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
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