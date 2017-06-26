《台湾重要政经日程》--6月26日-10月10日

国际油市：亚洲燃料油套利窗口仍关闭，受欧洲供给紧俏影响
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
=====================今日重要政经消息==============================
6/26(一)
--09:00 立法院第三会期第一次临时会第二次会议。
--10:00 台经院景气预测记者会。
--17:00 国家发展委员会委员会议会后记者会。
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7/5(三)
--16:00 主计总处公布6月CPI年增率，5月年增0.59%。
--16:20 中央银行公布6月底外汇存底，上月底为4,402.53亿美元。
7/12(三)
--09:00 预定第二次立法院临时会议开议，预计至7月28日止。
7/20(四)
--16:00 经济部公布6月外销订单年增率，上月年增9.1%。
7/24(一)
--16:00 主计总处公布6月季调后失业率，上月年增3.79%。 *--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月为年增0.78%。
--16:20 台湾央行公布6月M2年增率，上月为年增4.07%。
8/21(一)
--09:00 预定第三次立法院临时会议开议，预计至8月31日止。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 张喜良)
路透新加坡6月28日 - 7月燃料油东方/西方套利价差周三持续下跌，因欧洲西北地区市场基本面偏多，近期由欧洲输往亚洲的船货变得更加不符经济效益。
路透6月28日 - 东南亚股市周三多数收低，尾随其他亚股受美股下滑拖累的跌势，但越南股市上涨，必需性消费类股及公用事业类股攀升。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.5%，脱离周一触及的两年高位。 美国参议院共和党领袖将医保议案投票推迟后，美股主要股指之后扩大跌幅。标普500指数 周二录得约六周来最大单日跌幅，触及5月31日来最低收位。 “我们将观察特朗普政府如何回应，但我认为这显示缺乏团结一致，或是说特朗普无法真正控制他的政府，”Sunsecurities分析师Mikey Macanaig指出。 越南股市收高0.2%。 马来西亚股市收于近一个月最低位，主要受非必需性消费类股跌势拖累。 新加坡股市小跌0.1%。 “新加坡科技股尾随全球性的科技股跌势，”Net Research Asia在报告中称。 菲律宾股市下跌0.2%。 印尼金融市场因假期休市。
路透新加坡6月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周三连四个交易日下滑，触及每吨54.65美元，为6月6日以来低点，供应增加的预期抵消当前需求。