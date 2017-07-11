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《台湾重要政经日程》--7月11日-10月10日
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2017年7月11日 / 凌晨12点43分 / 2 天前

《台湾重要政经日程》--7月11日-10月10日

1 分钟阅读

=====================今日重要政经消息==============================

7/11(二)

--11:00 行政院长林全主持行政院临时院会。

--16:00 财政部公布6月税收统计。

--16:30 金管会例行记者会。 ====================================================================

7/12(三)

--09:00 预定第二次立法院临时会议开议，预计至7月28日止。

7/13(四)

--12:30 中央银行标售二年期定存单，金额300亿。14日发行。

7/14(五)

--央行代财政部标售增额发行106/5期公债250亿台币，天期为五年期，19日发行。

7/20(四)

--16:00 经济部公布6月外销订单年增率，上月年增9.1%。

7/24(一)

--12:30 央行代财政部标售两年期公债106/7期，金额200亿台币，27日发行。

--16:00 主计总处公布6月季调后失业率，上月年增3.79%。

--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月为年增0.78%。

--16:20 央行公布6月M2年增率，上月为年增4.07%。

7/27(四)

--12:30 央行代财政部标售财106-8期国库券，数额250亿台币，期限364天期，28日发行。

8/4 (五)

--16:20 台湾央行公布7月底外汇存底，上月底为4,419.43亿美元。

8/7(一)

--16:00 财政部公布7月出口金额年变动率，上月为年增13%。

8/8 (二)

--16:00 主计总处公布7月消费者物价指数(CPI)，上月年增1.0%。

8/15(二)

--12:30 央行代财政部标售106/8公债，金额250亿台币，天期20年期，18日发行。

8/21(一)

--09:00 预定第三次立法院临时会议开议，预计至8月31日止。

9/15(五)

--12:30 央行代财政部标售106/9期公债250亿台币，天期为10年期，20日发行。

9/30(六)

--假期调整，金融市场开市一日。

10/4(三)

--公众假期，金融市场休市。

10/9(一)-10/10(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

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