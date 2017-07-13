《台湾重要政经日程》--7月13日-10月10日

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=====================今日重要政经消息==============================
7/13(四)
--09:30 立法院全院委员谈话会。
--09:30 经济部次长出席〞印尼投资论坛〞。
--12:30 中央银行标售二年期定存单，金额300亿台币。14日发行。
--14:00 台积电投资人说明会。
--16:30 赋税署例行记者会。
--16:30 金管会例行记者会。 ====================================================================
7/14(五)
--央行代财政部标售增额发行106/5期公债250亿台币，天期为五年期，19日发行。
7/20(四)
--16:00 经济部公布6月外销订单年增率，上月年增9.1%。
7/24(一)
--12:30 央行代财政部标售两年期公债106/7期，金额200亿台币，27日发行。
--16:00 主计总处公布6月季调后失业率，上月年增3.79%。
--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月为年增0.78%。
--16:20 央行公布6月M2年增率，上月为年增4.07%。
7/27(四)
--12:30 央行代财政部标售财106-8期国库券，数额250亿台币，期限364天期，28日发行。
8/4 (五)
--16:20 台湾央行公布7月底外汇存底，上月底为4,419.43亿美元。
8/7(一)
--16:00 财政部公布7月出口金额年变动率，上月为年增13%。
8/8 (二)
--16:00 主计总处公布7月消费者物价指数(CPI)，上月年增1.0%。
8/15(二)
--12:30 央行代财政部标售106/8公债，金额250亿台币，天期20年期，18日发行。
8/21(一)
--09:00 预定第三次立法院临时会议开议，预计至8月31日止。
9/15(五)
--12:30 央行代财政部标售106/9期公债250亿台币，天期为10年期，20日发行。
9/30(六)
--假期调整，金融市场开市一日。
10/4(三)
--公众假期，金融市场休市。
10/9(一)-10/10(二)
--公众假期，金融市场休市两日。
注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 杨淑祯)