FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
2 天前
《台湾重要政经日程》--7月5日-10月10日
#半岛局势
#2017年夏季达沃斯
#中国楼市调控
#人民币汇率
#图片精选
频道
专题
美国真能抵御朝鲜导弹吗？并非所有人都表示苟同
半岛局势
美国真能抵御朝鲜导弹吗？并非所有人都表示苟同
腾讯入股TCL 推进智能电视市场
中国财经
腾讯入股TCL 推进智能电视市场
IMF敦促G20领导人避免短视的贸易政策
国际财经
IMF敦促G20领导人避免短视的贸易政策
图片视频
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#亚洲
2017年7月5日 / 凌晨12点35分 / 2 天前

《台湾重要政经日程》--7月5日-10月10日

1 分钟阅读

=====================今日重要政经消息==============================

7/5(三)

--13:30 民进党中常会。

--16:00 主计总处公布6月CPI年增率，5月年增0.59%。

--16:20 中央银行公布6月底外汇存底，上月底为4,402.53亿美元。 ====================================================================

7/12(三)

--09:00 预定第二次立法院临时会议开议，预计至7月28日止。

7/13(四)

--12:30 中央银行标售二年期定存单，金额300亿。14日发行。

7/14(五)

--央行代财政部标售增额发行106/5期公债250亿台币，天期为五年期，19日发行。

7/20(四)

--16:00 经济部公布6月外销订单年增率，上月年增9.1%。

7/24(一)

--12:30 央行代财政部标售两年期公债106/7期，金额200亿台币，27日发行。

--16:00 主计总处公布6月季调后失业率，上月年增3.79%。

--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月为年增0.78%。

--16:20 台湾央行公布6月M2年增率，上月为年增4.07%。

7/27(四)

--12:30 央行代财政部标售财106-8期国库券，数额250亿台币，期限364天期，28日发行。

8/15(二)

--12:30 央行代财政部标售106/8公债，金额250亿台币，天期20年期，18日发行。

8/21(一)

--09:00 预定第三次立法院临时会议开议，预计至8月31日止。

9/15(五)

--12:30 央行代财政部标售106/9期公债250亿台币，天期为10年期，20日发行。

9/30(六)

--假期调整，金融市场开市一日。

10/4(三)

--公众假期，金融市场休市。

10/9(一)-10/10(二)

--公众假期，金融市场休市两日。

注：*代表新增。(完) (记者 高洁如; 审校 乔艳红)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below