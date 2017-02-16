《国际主要央行公开市场操作一览》--2月16日

路透上海2月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

欧洲央行(ECB)2016年3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行去年12月宣布，将从今年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。1月19日欧洲央行维持超宽松货币政策不变，告诫区内最大经济体德国等，呼吁收紧政策的批评方保持耐心，因欧元区经济正在缓慢复苏。

日本央行2016年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行12月20日维持货币政策不变，并上调对经济的评估，令市场愈发认为未来政策方向可能为升息而非降息。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

2/15 隔夜逆回购 -1,051.23 0.50%(固定利率)

2/14 隔夜逆回购 -879.98 0.50%(固定利率)

2/13 隔夜逆回购 -981.03 0.50%(固定利率)

2/10 三天逆回购 -741.69 0.50%(固定利率)

2/9 隔夜逆回购 -838.94 0.50%(固定利率)

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永久操作：

2/15 买入MBS 13.89 --

2/13 买入MBS 5.24 --

2/13 买入MBS 10.39 --

2/10 买入MBS 16.43 --

2/9 买入MBS 11.94 --

《本周主要新闻》

--美联储主席叶伦表示，联储可能需要在接下来的某次会议上升息。不过她暗示，特朗普政府的经济政策存在相当大的不确定性。叶伦在美国参议院金融委员会作有讲稿的证词陈述时称，推迟升息可能会使美联储决策委员会的升息步伐滞后于经济的发展，最终导致其不得不匆忙升息。她表示，这可能会拖累经济滑入衰退。

--叶伦第二天在国会作证时，未提供下次升息时机的新线索。叶伦称美联储非常接近实现就业市场目标，何时削减资产负债表规模的决定取决于经济的强劲程度和面临的风险。叶伦的联储主席四年任期至2018年1月届满。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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2/15 七天期反向交易 1.36亿美元 1.16%(固定利率)

2/14 七天期反向交易 280.065 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许表示，ECB应当在政策沟通中去掉“可能降息”的字眼。ECB长期以来的政策指引都是利率将保持现在水平或更低，远超过购债的时间表。此举旨在安抚市场未来数年政策都将保持宽松。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 331,510

上周三 326,590

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当期变化 +4,920

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦称，目前没有计划提高央行的债券收益率目标，因为通胀率距离2%的目标仍较远。黑田东彦还重申，日本央行遵守G7和G20协议，采行货币政策只是为了实行国内物价稳定。他表示，不会仅因为全球长期利率上升而改变收益率曲线控制策略。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行778.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额775亿台币，发行余额增3.5亿台币。

--台湾央行周二发行812亿台币定存单，较当日到期定存单金额796亿台币，发行余额增16亿台币。

--台湾央行周一发行1,553亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,547亿台币，发行余额增6亿台币。(完)