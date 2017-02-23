《国际主要央行公开市场操作一览》--2月23日

路透北京2月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

欧洲央行(ECB)2016年3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行去年12月宣布，将从今年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。1月19日欧洲央行维持超宽松货币政策不变，告诫区内最大经济体德国等，呼吁收紧政策的批评方保持耐心，因欧元区经济正在缓慢复苏。

日本央行2016年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行12月20日维持货币政策不变，并上调对经济的评估，令市场愈发认为未来政策方向可能为升息而非降息。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

2/22 隔夜逆回购 -1,778.33 0.50%(固定利率)

2/21 隔夜逆回购 -1,632.59 0.50%(固定利率)

2/17 四天逆回购 -1,472.43 0.50%(固定利率)

2/16 隔夜逆回购 -1,049.78 0.50%(固定利率)

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永久操作：

2/22 买入MBS 10.39 --

2/22 买入MBS 4.97 --

2/21 买入MBS 22.02 --

2/17 买入MBS 11.02 --

2/16 买入MBS 5.43 --

《本周主要新闻》

--根据美联储公布的1月31日至2月1日会议记录，多位美联储决策者表示，如果就业和通胀数据符合预期，“很快”再度加息可能是合适的。

--美联储理事鲍威尔表示，只要美国经济继续沿着当前的路径发展，联储将会逐步加息，而且尚无迹象显示联储在通胀走高之际反应过慢。他表示，联储在近几年保持耐心并维持利率在低点，实为明智之举。鲍威尔称，有可能在3月加息。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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2/22 98天期反向交易 25.84 0%(固定利率)

2/22 七天期反向交易 9.3亿美元 1.15%(固定利率)

2/21 七天期反向交易 308.30 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行公布1月19日货币政策会议记录显示，央行政策制定者在上月会议上呼吁先按兵不动，显示在欧洲多国大选带来高度不确定性的情况下，欧洲央行无意缩减刺激措施。央行官员认为，近期通胀上升只是暂时性的，经济成长面临的威胁犹存，普遍同意维持利率不变。

--欧洲央行执委劳滕施莱格表示，欧央行需要观察通胀是否在其略低于2%的目标区间内企稳，之后才可以升息，但她希望购债计划能在年底前逐步缩减规模。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 329,090

上周三 331,510

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当期变化 -2,420

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦表示，央行时刻准备在必要时进一步放松政策，以实现2%的通胀目标，但随着经济增长加快，进一步降息的可能性较低。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行2,855.1亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,853.5亿台币，发行余额增1.6亿台币。

--台湾央行周二发行2,142亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,145亿台币，发行余额减3亿台币。

--台湾央行周一发行3,871.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额3,969亿台币，发行余额减97.5亿台币。(完)