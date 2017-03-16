《国际主要央行公开市场操作一览》--3月16日

路透上海3月16日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。

欧洲央行(ECB)2016年3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行去年12月宣布，将从今年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。1月19日欧洲央行维持超宽松货币政策不变，告诫区内最大经济体德国等，呼吁收紧政策的批评方保持耐心，因欧元区经济正在缓慢复苏。

日本央行2016年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行3月16日维持货币政策不变，并维持对经济的谨慎乐观评估。这暗示近期不会扩大货币刺激政策。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

----------------------------------------------------

临时操作：

3/15 隔夜逆回购 -2,265.10 0.50%(固定利率)

3/14 隔夜逆回购 -2,007.98 0.50%(固定利率)

3/13 隔夜逆回购 -2,329.62 0.50%(固定利率)

3/10 三天逆回购 -2,330.46 0.50%(固定利率)

3/9 隔夜逆回购 -2,178.31 0.50%(固定利率)

-----------------------------------------------------

永久操作：

3/14 买入MBS 10.50 --

3/13 买入MBS 9.64 --

3/10 买入MBS 17.03 --

3/9 买入MBS 4.20 --

3/8 买入MBS 18.05 --

3/7 买入MBS 12.77 --

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息，为三个月来第二次，受助于经济稳步成长、就业增长强劲以及对通胀正在向其设定的目标回升的信心。美联储决定将隔夜拆借利率目标区间上调25个基点，至0.75-1.00%。联储官员维持了今年还将再升息两次，明年升息三次的预期。不过他们并未暗示将会加快收紧货币政策的步伐，联邦公开市场委员会(FOMC)重申，且联储主席叶伦强调，未来升息将是“循序渐进的”。

--叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。此番言论还说明，美联储有信心能够在有必要时遏制通胀，而且外界也相信其在通胀持续攀升时有能力做到这点。“要记得2%不是通胀率上限，只是一个目标，”叶伦在宣布利率决定后的记者会上说，“通胀率将会有时将高于2%，就像过去低于2%一样。”

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

3/15 七天期反向交易 10.15亿美元 1.42%(固定利率)

3/14 七天期反向交易 265.142 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行承诺，至少到年底前都将维持激进的刺激性货币政策，但暗示采取进一步行动的迫切性降低，这足以带动欧元和公债收益率上升。欧洲央行总裁德拉吉表示，在他标准的开场白中去掉了一句话，即央行承诺会在必要时“动用所有职权范围内可以使用的工具”，来达到目标，这凸显出经济前景改善。“去掉这句话，基本上是在暗示不再有采取进一步行动的紧迫感...而紧迫感的来源是通缩风险。这是管委会对经济状况作出的评估。”德拉吉在记者会上表示。欧洲央行还允许一项向银行提供低成本贷款的计划到期，这是向保守派作出的又一个小让步，不过央行保留了重新启动该计划的可能性。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周三 326,710

上周三 326,480

---------------------------------------

当期变化 +230

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行维持货币政策不变，并维持对经济的谨慎乐观评估。这暗示近期不会扩大货币刺激政策。正如外界的广泛预期，日本央行维持对金融机构存放在央行的超额准备金利率在负0.1%不变。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周一发行1,510亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,511亿台币，发行余额减1亿台币。

--台湾央行周二发行803亿台币定存单，较当日到期定存单金额802亿台币，发行余额增1亿台币。

--台湾央行周三发行816.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额816.5亿台币，发行余额未增减。(完)