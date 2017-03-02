《国际主要央行公开市场操作一览》--3月2日

路透上海3月2日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

欧洲央行(ECB)2016年3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行去年12月宣布，将从今年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。1月19日欧洲央行维持超宽松货币政策不变，告诫区内最大经济体德国等，呼吁收紧政策的批评方保持耐心，因欧元区经济正在缓慢复苏。

日本央行2016年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行12月20日维持货币政策不变，并上调对经济的评估，令市场愈发认为未来政策方向可能为升息而非降息。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

3/1 隔夜逆回购 -1,560.10 0.50%(固定利率)

2/28 隔夜逆回购 -2,046.51 0.50%(固定利率)

2/27 隔夜逆回购 -1,533.82 0.50%(固定利率)

2/24 三天逆回购 -1,608.82 0.50%(固定利率)

2/23 隔夜逆回购 -1,871.76 0.50%(固定利率)

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永久操作：

3/1 买入MBS 12.78 --

2/28 买入MBS 5.76 --

2/27 买入MBS 21.50 --

2/24 买入MBS 11.02 --

2/23 买入MBS 13.10 --

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事布雷纳德(Lael Brainard)表示，全球经济改善与美国稳健复苏，说明美联储“很快将适宜”升息，为美联储官员暗示最早可能3月加息的行动再添重要一笔。

--达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗表示，美国国内经济强劲与海外形势稳定，已经为升息行动创造了机会。此前，柯普朗曾称，美联储可能需要在近期升息，以免落后于通胀。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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3/1 七天期反向交易 4.9亿美元 1.16%(固定利率)

2/28 七天期反向交易 252.53 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--德国央行总裁魏德曼表示，欧元区通胀率2017年可能要比之前预想的更加急剧地升高，但年底前仍将下滑。他认为宽松货币政策依然是恰当的。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 329,470

上周三 329,090

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当期变化 +380

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行审议委员佐藤健裕表示，如果经济和物价改善提高了长期利率，央行应该灵活调高其债券收益率目标，并称央行应减少短券的持有。

--日本央行周三在日债购买操作中减少短券的购买，上日央行甫宣布会进行调整，使其操作更加透明。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行1,134亿台币定存单，较当日到期定存单金额132亿台币，发行余额增1,002亿台币。(完)