《国际主要央行公开市场操作一览》--3月23日

路透上海3月23日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。

欧洲央行(ECB)2016年3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行去年12月宣布，将从今年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。1月19日欧洲央行维持超宽松货币政策不变，告诫区内最大经济体德国等，呼吁收紧政策的批评方保持耐心，因欧元区经济正在缓慢复苏。

日本央行2016年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行3月16日维持货币政策不变，并维持对经济的谨慎乐观评估。这暗示近期不会扩大货币刺激政策。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

----------------------------------------------------

临时操作：

3/22 隔夜逆回购 -2,510.13 0.75%(固定利率)

3/21 隔夜逆回购 -2,373.31 0.75%(固定利率)

3/20 隔夜逆回购 -2,358.27 0.75%(固定利率)

3/17 三天逆回购 -2,406.69 0.75%(固定利率)

3/16 隔夜逆回购 -2,091.14 0.75%(固定利率)

-----------------------------------------------------

永久操作：

3/22 买入MBS 11.02 --

3/21 买入MBS 5.20 --

3/20 买入MBS 8.06 --

3/17 买入MBS 10.48 --

3/16 买入MBS 4.71 --

《本周主要新闻》

--达拉斯联储总裁柯普朗称，由于美国接近实现充分就业，且通胀率升向2%，美联储今年应再升息两次，并继续致力于逐步削减庞大资产负债表的计划。但柯普朗谨慎地强调，在这两点上都不用着急。

--克利夫兰联储总裁梅斯特称，目前她预计今年的升息次数将超过三次。她表示，“实际上我预计今年升息将超过三次，因为我认为经济形势比预测中值略强一些。”此外，她指出，如果经济数据良好，她将支持美联储今年调整政策，开始削减其4.5万亿美元的资产负债表。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

3/22 七天期反向交易 10.05亿美元 1.41%(固定利率)

3/21 七天期反向交易 326.822 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行管委维勒鲁瓦德加洛表示，即便通胀率在向着目标推近，显然现在还不是该行停止实施宽松货币政策的时候。他指出，欧洲央行的政策还没有基于鸽派、鹰派之间的分歧而被事先决定，因此会基于经济态势而不断变化。

--欧洲央行管委诺沃特尼对德国商报表示，该央行将在晚些时候决定，是否在结束购债计划之前升息。他称，欧洲央行可能在提高对银行的主要贷款利率之前，先上调存款利率。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周三 337,780

上周三 326,710

---------------------------------------

当期变化 +11,070

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行公布1月货币政策会议记录显示，央行委员驳斥了下述看法，即央行未来将上调其10年期公债收益率目标以匹配美债收益率的预期升势。根据会议记录，这些委员称日本央行应该把注意力仅放在实现2%通胀目标方面，鉴于海外经济体疑虑以及通胀预期，实现物价目标仍是一件艰巨任务。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行总裁彭淮南周四表示，面对外在环境改变，为维持台湾经济动能，宜扩大内需。在既有财政空间下，推动〞前瞻基础建设〞，可创造就业及提高生产力，促进经济成长，并可改善居住条件，提高生活水准。

--台湾央行周三发行1,247.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,252.1亿台币，发行余额减4.6亿台币。

--台湾央行周二发行2,076.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,074亿台币，发行余额增2.5亿台币。

--台湾央行周一发行4,046.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额4,047.5亿台币，发行余额减1亿台币。(完)