《国际主要央行公开市场操作一览》--3月30日

路透北京3月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。

欧洲央行(ECB)2016年3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行去年12月宣布，将从今年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。1月19日欧洲央行维持超宽松货币政策不变，告诫区内最大经济体德国等，呼吁收紧政策的批评方保持耐心，因欧元区经济正在缓慢复苏。

日本央行2016年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行3月16日维持货币政策不变，并维持对经济的谨慎乐观评估。这暗示近期不会扩大货币刺激政策。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

3/29 隔夜逆回购 -2,603.57 0.75%(固定利率)

3/28 隔夜逆回购 -2,244.75 0.75%(固定利率)

3/27 隔夜逆回购 -2,154.73 0.75%(固定利率)

3/24 三天逆回购 -2,002.37 0.75%(固定利率)

3/23 隔夜逆回购 -2,314.63 0.75%(固定利率)

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永久操作：

3/28 买入MBS 11.40 --

3/27 买入MBS 10.89 --

3/24 买入MBS 10.73 --

3/23 买入MBS 8.06 --

《本周主要新闻》

--波士顿联储总裁罗森格伦表示，鉴于经济的强健程度，美联储今年应当再升息三次。“(2017年的)基本情况将是收紧四次，以反映经济的强健程度。我认为经济的表现允许有规律地进行更多次的利率正常化行动，”罗森格伦在波士顿经济俱乐部发表讲话称。

--美联储最一贯支持低利率的官员之一--芝加哥联储总裁埃文斯表示，他与大多数同僚的看法一致，支持今年进一步升息，理由是考虑到美联储在实现充分就业和稳定通胀这两个目标方面所取得的进展。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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3/29 七天期反向交易 45.25亿美元 1.36%(固定利率)

3/29 七天期反向交易 13.137 0%(固定利率)

3/28 七天期反向交易 147.55 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)执委劳滕施莱格表示，欧洲央行眼下讨论调整政策立场时机还不成熟的，但该央行应该为最终退出宽松刺激措施作准备。她称经济成长前景良好，她预期截至6月底将陆续出炉更多不错的经济数据，届时将导致对欧洲央行政策立场的讨论。

--根据24小时太阳报(Il Sole 24 Ore)周五刊登的专访内容，欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特表示，支持欧洲央行维持宽松政策的承诺。欧洲央行已表示，会维持购债至少到年底，并重申在结束2.3万亿欧元(2.48万亿美元)购债计划之后的很长一段时间里，利率将维持现有水平，甚至会调降。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 341,410

上周三 337,780

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当期变化 +3,630

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行3月15-16日会议意见摘要显示，政策委员会委员称宽松货币政策将维持一段时间，因消费者物价涨幅距离2%的央行目标水平依然较远。有人认为，由于海外债券收益率上升，日本央行将不得不提高10年期公债收益率目标。对此审议委员们未予理会，而表示只侧重于关注国内经济。但是，一些委员确实表达了对日本央行未来控制10年期公债收益率的能力的关切。

--日本央行总裁黑田东彦表示，现在没有理由撤回该行的大规模货币刺激计划，也不用提高债券收益率目标，因通胀率离2%的目标依然很远。黑田东彦还打消了金融市场的担忧，即在收益率曲线控制框架之下，日本央行最终将失去控制长期利率的能力。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行1,032.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,008亿台币，发行余额增24.5亿台币。

--台湾央行周二发行2,432.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,407.5亿台币，发行余额增25亿台币。

--台湾央行周一发行5,127亿台币定存单，较当日到期定存单金额5,120亿台币，发行余额增7亿台币。(完)