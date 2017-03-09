《国际主要央行公开市场操作一览》--3月9日

路透上海3月9日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储和)2016年12月14日升息25个基点，且暗示今年将加快升息步伐，因即将上任的特朗普政府承诺，将通过减税、增加基建支出和放松监管等举措来提振成长。

欧洲央行(ECB)2016年3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行去年12月宣布，将从今年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。1月19日欧洲央行维持超宽松货币政策不变，告诫区内最大经济体德国等，呼吁收紧政策的批评方保持耐心，因欧元区经济正在缓慢复苏。

日本央行2016年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行12月20日维持货币政策不变，并上调对经济的评估，令市场愈发认为未来政策方向可能为升息而非降息。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

----------------------------------------------------

临时操作：

3/8 隔夜逆回购 -2,121.24 0.50%(固定利率)

3/7 隔夜逆回购 -2,087.65 0.50%(固定利率)

3/6 隔夜逆回购 -2,052.10 0.50%(固定利率)

3/3 三天逆回购 -1,932.72 0.50%(固定利率)

3/2 隔夜逆回购 -1,681.42 0.50%(固定利率)

-----------------------------------------------------

永久操作：

3/8 买入MBS 18.05 --

3/7 买入MBS 12.77 --

3/6 买入MBS 18.43 --

3/6 买入MBS 4.21 --

3/3 买入MBS 12.78 --

3/2 买入MBS 11.95 --

《本周主要新闻》

--美联储主席叶伦暗示，有望在本月升息，且今年稍后还会有进一步行动。这表明多年来迫使美联储一直保持近零利率的那颗悬着的心，终于要放下来了。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

3/8 七天期反向交易 9.15亿美元 1.19%(固定利率)

3/7 七天期反向交易 238.798 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行周四料将维持货币政策不变，目前时值民粹主义和反建制情绪高涨期，将迎来荷兰和法国的高风险大选，欧洲央行将采取谨慎立场。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周三 326,480

上周三 329,470

---------------------------------------

当期变化 -2,990

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行审议委员政井贵子表示，日本通胀率仍然符合央行最新的预测，并称日本已经脱离了为期长久的消费者物价下滑。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周一发行6,727亿台币定存单，较当日到期定存单金额5,128亿台币，发行余额增1,599亿台币。

--台湾央行周二发行2,464.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,464.5亿台币，发行余额未增减。

--台湾央行周三发行3,577.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额3,577亿台币，发行余额增0.5亿台币。(完)