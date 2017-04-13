《国际主要央行公开市场操作一览》--4月13日

路透上海4月13日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。

欧洲央行(ECB)2016年3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行去年12月宣布，将从今年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。1月19日欧洲央行维持超宽松货币政策不变，告诫区内最大经济体德国等，呼吁收紧政策的批评方保持耐心，因欧元区经济正在缓慢复苏。

日本央行2016年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行3月16日维持货币政策不变，并维持对经济的谨慎乐观评估。这暗示近期不会扩大货币刺激政策。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

4/12 隔夜逆回购 -1,055.28 0.75%(固定利率)

4/11 隔夜逆回购 -1,147.53 0.75%(固定利率)

4/10 隔夜逆回购 -1,205.04 0.75%(固定利率)

4/7 三天逆回购 -1,177.74 0.75%(固定利率)

4/6 隔夜逆回购 -1,173.37 0.75%(固定利率)

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永久操作：

4/12 买入MBS 4.47 --

4/11 买入MBS 11.88 --

4/10 买入MBS 8.27 --

4/7 买入MBS 11.52 --

4/6 买入MBS 8.27 --

《本周主要新闻》

--美国联邦储备委员会(FED/美联储)公布的贴现率会议记录显示，在3月中的货币政策会议前两周，12家地区联储中仅有七家支持上调贴现率。甚至在距离会议不到一周的3月9日，颇具影响力的纽约联储董事仍希望美联储保持贴现率不变，圣路易斯和明尼阿波利斯联储董事也希望维持贴现率不变。

--美联储主席叶伦称，美联储打算循序渐进加息的目的是让经济在不过热的情况下，保持充分就业并且使通胀率维持在接近2%的水平。叶伦在密歇根大学福特公共政策学院发表演讲称，她认为如今美国经济形势稳健。她还称，鉴于经济料继续以温和速度增长，美联储现正在转移重点。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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4/12 七天期反向交易 0.35亿美元 1.41%(固定利率)

4/11 七天期反向交易 132.284 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行3月9日会议记录显示，欧元区经济可能正在好转，但该央行政策指引的调整可能引起适得其反的效果，令金融状况更加紧张。决策者总结认为，发生负面情境的风险已减弱，因此需要对政策沟通进行微小变化，以传递更正面的讯息，即使仍需要大幅度宽松措施以使通胀回归目标。尽管欧洲央行在3月会议上维持政策立场及传递的信息不变，但没有提及随时准备以所有可用工具采取行动，市场将这一微小变化解读为强硬的变化，一些人认为这是政策正常化将早于预期的信号。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 347,810

上周三 347,320

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当期变化 +490

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行在季报中对该国九个地区中的八个地区的经济评估维持不变，称这些地区的经济在持续温和复苏或扩张。央行上调了对余下一个地区的经济评估。这份报告将会是日本央行政策委员会4月26-27日利率审议会议考虑的诸多因素之一。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行848.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额827.5亿台币，发行余额增21亿台币。

--台湾央行周二发行945.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额925亿台币，发行余额增20.5亿台币。

--台湾央行周一发行1,413亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,402亿台币，发行余额增11亿台币。(完)