《国际主要央行公开市场操作一览》--4月20日

路透上海4月20日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。

欧洲央行(ECB)2016年3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行去年12月宣布，将从今年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。1月19日欧洲央行维持超宽松货币政策不变，告诫区内最大经济体德国等，呼吁收紧政策的批评方保持耐心，因欧元区经济正在缓慢复苏。

日本央行2016年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行3月16日维持货币政策不变，并维持对经济的谨慎乐观评估。这暗示近期不会扩大货币刺激政策。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

----------------------------------------------------

临时操作：

4/19 隔夜逆回购 -1,165.67 0.75%(固定利率)

4/18 隔夜逆回购 -1,094.02 0.75%(固定利率)

4/17 隔夜逆回购 -643.70 0.75%(固定利率)

4/13 四天逆回购 -427.84 0.75%(固定利率)

-----------------------------------------------------

永久操作：

4/19 买入MBS 11.55 --

4/19 买入MBS 13.58 --

4/18 卖出MBS 0.68 --

4/18 买入MBS 5.24 --

4/17 买入MBS 12.92 --

4/13 买入MBS 10.92 --

《本周主要新闻》

--美联储副主席费舍尔表示，美联储最近暗示可能今年晚些时候开始缩减4.5万亿美元的资产负债规模，市场对此无甚反应，表明政策转变或顺利进行。

费舍尔称，缩减美联储4.5万亿美元的资产负债表，“实际上”会收紧美国货币政策，不过他也表示，这对美联储政策可能几无影响。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

4/19 七天期反向交易 0.80亿美元 1.41%(固定利率)

4/18 七天期反向交易 147.504 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--三位欧洲央行利率决策官员表示，欧元区经济前景已有所改善，但撤出刺激举措的时候未到。数日后法国将举行总统大选，欧洲央行则将召开政策会议。欧洲央行管理委员会委员暨法国央行总裁维勒鲁瓦德加洛、欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特及执委科尔的谈话表明，央行看法益发乐观，但对太快撤出刺激仍小心翼翼。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周三 358,340

上周三 347,810

---------------------------------------

当期变化 +10,530

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本时事通讯社引述日本央行副总裁中曾宏的话称，央行在内部讨论，当非常规的货币刺激政策结束时可以使用哪些工具。“当然，日本央行在内部讨论相关措施，以及（未来退出极宽松政策）会对其收入产生何种影响，”中曾宏在时事社播出的专访中称。时事社报导，中曾宏表示，目前日本央行适于通过维持庞大的货币刺激计划，把重点放在持续结束通缩上面。不过他说，当经济改善程度足以推动通胀接近2%的目标时，日本央行必须就如何调整货币政策向市场提供指引。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行1,224.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,224.5亿台币，发行余额未增减。

--台湾央行周二发行2,080亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,079.5亿台币，发行余额增0.5亿台币。

--台湾央行周一发行4,015.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额4,018.5亿台币，发行余额减3亿台币。(完)