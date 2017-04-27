《国际主要央行公开市场操作一览》--4月27日

路透上海4月27日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。

欧洲央行(ECB)2016年3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行去年12月宣布，将从今年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。1月19日欧洲央行维持超宽松货币政策不变，告诫区内最大经济体德国等，呼吁收紧政策的批评方保持耐心，因欧元区经济正在缓慢复苏。

日本央行2016年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行2017年4月27日维持政策不变，并对经济提出较上月更为乐观的看法，显示该行相信海外需求升温将协助日本延续出口带动的经济复苏。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

----------------------------------------------------

临时操作：

4/26 隔夜逆回购 -1,223.23 0.75%(固定利率)

4/25 隔夜逆回购 -1,169.56 0.75%(固定利率)

4/24 隔夜逆回购 -1,186.67 0.75%(固定利率)

4/21 三天逆回购 -1,365.21 0.75%(固定利率)

4/20 隔夜逆回购 -1,287.26 0.75%(固定利率)

-----------------------------------------------------

永久操作：

4/26 买入MBS 5.24 --

4/26 买入MBS 12.92 --

4/25 卖出MBS 0.1225 --

4/25 买入MBS 9.45 --

4/24 买入MBS 5.01 --

4/24 买入MBS 13.62 --

4/21 买入MBS 9.45 --

4/20 卖出MBS 0.76 --

4/20 买入MBS 13.88 --

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)副主席费舍尔表示，联储今年仍有可能再升息两次，尽管近期公布的一些数据表现疲弱，例如通胀下滑。

--达拉斯联储总裁柯普朗表示，今年美联储仍有可能升息三次，但该央行拥有观望经济如何发展的灵活性。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

4/26 七天期反向交易 0.35亿美元 1.37%(固定利率)

4/26 91天期反向交易 14.70 0%(固定利率)

4/25 七天期反向交易 144.094 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行称，受欧洲央行货币政策举措支持的欧元区经济成长正不断增强，且范围不断扩大。欧洲央行称仍需要极高的货币宽松度。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周三 356,590

上周三 358,340

---------------------------------------

当期变化 -1,750

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行维持货币政策不变，对经济的看法比上个月更为乐观，显示其对海外需求增长将帮助维持出口带动的复苏有信心。不过央行在季度预测检讨中，略微下调对本财年的通胀预测，暗示将暂时保持大规模货币刺激政策，以实现其2%的通胀目标。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行1,048亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,046.5亿台币，发行余额增1.5亿台币。

--台湾央行周二称，为因应金融机构资产配置需求，5月364天期定存单发行金额增为1,700亿台币。

--台湾央行周二发行2,451.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,455.5亿台币，发行余额减4亿台币。

--台湾央行周一发行5,167亿台币定存单，较当日到期定存单金额5,170亿台币，发行余额减3亿台币。(完)