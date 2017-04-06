《国际主要央行公开市场操作一览》--4月6日

路透上海4月6日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平。这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。

欧洲央行(ECB)2016年3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行去年12月宣布，将从今年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。1月19日欧洲央行维持超宽松货币政策不变，告诫区内最大经济体德国等，呼吁收紧政策的批评方保持耐心，因欧元区经济正在缓慢复苏。

日本央行2016年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行3月16日维持货币政策不变，并维持对经济的谨慎乐观评估。这暗示近期不会扩大货币刺激政策。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

4/5 隔夜逆回购 -1,746.44 0.75%(固定利率)

4/4 隔夜逆回购 -2,077.11 0.75%(固定利率)

4/3 隔夜逆回购 -2,335.82 0.75%(固定利率)

3/31 三天逆回购 -3,468.53 0.75%(固定利率)

3/30 隔夜逆回购 -2,241.34 0.75%(固定利率)

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永久操作：

4/5 买入MBS 12.28 --

4/4 买入MBS 4.59 --

4/3 买入MBS 12.28 --

3/31 买入MBS 7.79 --

3/30 买入MBS 4.73 --

《本周主要新闻》

--根据美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布的上次货币政策会议记录，多数美联储决策者认为，只要经济数据保持强劲，就应该在今年晚些时候采取措施，开始缩减规模达4.5万亿美元的资产负债表。“如果经济表现仍和预期一致，绝大多数与会者预计将继续逐渐上调联邦基金利率，并认为今年晚些时候改变委员会的再投资政策是合适的，”美联储在会议记录中称。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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4/5 七天期反向交易 0.45亿美元 1.41%(固定利率)

4/4 七天期反向交易 131.713 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行几位决策者认为，需要坚持既有政策路径，不过一位立场保守的高层官员敦促保留加速削减刺激的可能性。欧元区经济增长在加速，可能正处在十年来最佳状况。但决策者认为，通胀仍没有明确地上升，暗示目前调整欧洲央行政策立场的意愿不高。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 347,320

上周三 341,410

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当期变化 +5,910

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--熟悉日本央行想法的消息人士表示，尽管购债步伐有放慢迹象，但央行近期并没有打算取消每年以一定规模购买政府公债的松散承诺。据路透估计，日本央行3月份可能买进了8.58万亿日圆(767亿美元)的日本公债，比2月下降1.62万亿日圆。日本央行2月购债创下记录次高。购债速度放慢，是因为日本央行在本月的几次操作中减少了短期和超长期债券的购买。央行公布的例行购债操作计划显示，4月亦将削减短期日本公债的购买量。

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**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行5,306亿台币定存单，较当日到期定存单金额5,306.5亿台币，发行余额减0.5亿台币。

--台湾中央银行副总裁杨金龙表示，台湾央行有维持市场秩序的责任，是不是〞干预〞是认知问题。而央行亦已针对美国的汇率报告与美国财政部保持密切联系，尽量沟通。(完)