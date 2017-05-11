《国际主要央行公开市场操作一览》--5月11日

路透上海5月11日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。

美联储5月3日维持利率不变，但淡化了首季经济成长疲弱的影响，并强调就业市场强劲，表明美联储今年仍将再升息两次。美联储声明并表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。

欧洲央行(ECB)2016年3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行去年12月宣布，将从今年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。欧洲央行4月27日宣布维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在负0.40%不变，同时央行维持贷款工具利率在0.25%不变。欧洲央行管理委员会继续预计，央行的主要利率在较长时间内保持在目前或者更低的水平。

日本央行2016年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行2017年4月27日维持政策不变，并对经济提出较上月更为乐观的看法，显示该行相信海外需求升温将协助日本延续出口带动的经济复苏。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

----------------------------------------------------

临时操作：

5/10 隔夜逆回购 -1,872.69 0.75%(固定利率)

5/10 两天正回购 +0.62 --

5/9 隔夜逆回购 -1,673.02 0.75%(固定利率)

5/8 隔夜逆回购 -1,625.80 0.75%(固定利率)

5/5 三天逆回购 -1,567.89 0.75%(固定利率)

5/4 隔夜逆回购 -1,527.93 0.75%(固定利率)

-----------------------------------------------------

永久操作：

5/10 买入MBS 14.59 --

5/9 买入MBS 9.71 --

5/8 买入MBS 4.41 --

5/8 买入MBS 14.78 --

5/5 买入MBS 8.24 --

5/4 买入MBS 5.07 --

5/4 买入MBS 14.59 --

《本周主要新闻》

--美国波士顿联储总裁罗森格伦周三称，美联储今年应该再加息三次，并且同时开始缩减资产负债表；此番言论为联储政策提出了一个较鹰派的选项。罗森格伦称，决策者应“仔细研究”他们到年底前仅再升息两次的预测中值。罗森格伦在联储颇有影响力，他帮助说服了其他同僚加快过去半年中的政策收紧速度。

--达拉斯联储总裁柯普朗称，他仍认为美国升息应保持“循序渐进且不急不躁的方式”，部分是因为在经济如此接近充分就业的情况下，薪资和物价目前的涨势本该更快一些才对。“我对退出宽松政策的基本预期仍是，今年将升息三次，但我也很清楚通胀压力一直较为温和这一事实，”柯普朗在达拉斯参加一个活动后向记者称。“迈向2%通胀率的道路缓慢而崎岖，这一点毋庸置疑。”

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

5/10 七天期反向交易 0.35亿美元 1.41%(固定利率)

5/9 七天期反向交易 136.793 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周三表示，尽管有迹象显示欧元区经济复苏正在增强，但现在宣布提振欧元区通胀的努力取得胜利还为时过早。德拉吉的言论证实，他不急于升息或缩减购债规模，尽管荷兰和德国等欧元区富裕国家坚持这么做。但他暗示，有可能改变欧洲央行的超宽松政策措辞。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周三 353,830

上周二 354,970

---------------------------------------

当期变化 -1,140

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行总裁黑田东彦周三表示，央行将考虑公布自己是如何计算，未来撤回大规模货币刺激政策将对央行财务状况产生的影响。这番言论是黑田东彦首次暗示有可能向公众提供这类信息。到目前为止，他一直认为讨论如何退出央行大规模刺激计划还为时过早。

--黑田东彦周三表示，他目前不考虑如何改变日本央行的政策组合。他在财政和货币政策委员会会议上确认，收益率曲线控制(YCC)是央行货币政策的主要焦点。他还称，央行政策声明中的公债购买规模和基础货币水平只是指导原则。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行802亿台币定存单，较当日到期定存单金额803.5亿台币，发行余额减1.5亿台币。

--台湾央行周二发行797.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额797.5亿台币，发行余额未增减。

-- 台湾央行周一发行1,408.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,408亿台币，发行余额增0.5亿台币。