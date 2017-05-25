《国际主要央行公开市场操作一览》--5月25日

路透上海5月25日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。

美国联储5月24日发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。尽管投资人仍预计很有可能在下月加息，但会议记录显示，美联储制定利率的委员会“普遍”认为，这取决于经济是否能从首季的大幅放缓中反弹。

欧洲央行(ECB)2016年3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行去年12月宣布，将从今年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。欧洲央行4月27日宣布维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在负0.40%不变，同时央行维持贷款工具利率在0.25%不变。欧洲央行管理委员会继续预计，央行的主要利率在较长时间内保持在目前或者更低的水平。

日本央行2016年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行2017年4月27日维持政策不变，并对经济提出较上月更为乐观的看法，显示该行相信海外需求升温将协助日本延续出口带动的经济复苏。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

5/24 隔夜逆回购 -1,849.46 0.75%(固定利率)

5/24 隔夜正回购 0.62 --

5/23 隔夜逆回购 -1,988.65 0.75%(固定利率)

5/22 隔夜逆回购 -1,850.31 0.75%(固定利率)

5/22 隔夜逆回购 -0.21 0.75%(固定利率)

5/19 三天逆回购 -1,822.73 0.75%(固定利率)

5/18 隔夜逆回购 -1,852.87 0.75%(固定利率)

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永久操作：

5/24 买入MBS 14.89 --

5/23 买入MBS 8.67 --

5/22 买入MBS 4.46 --

5/19 买入MBS 9.58 --

5/18 买入MBS 14.92 --

《本周主要新闻》 --美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。 --芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯暗示，对进一步升息持谨慎态度，称美国通胀率低于目标水平是“政策成果远未达标的一个现象。”

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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5/24 六天期反向交易 0.35亿美元 1.40%(固定利率)

5/23 七天期反向交易 159.155 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行的最高决策者表示，欧元区经济成长可能正在改善，该央行的政策将反映出这一点，但通胀依旧低迷，所以无需调整当前的政策路径。 --欧洲央行首席经济学家普雷特称，欧洲央行需要看到通胀持续上升的更多迹象，才能削减货币刺激措施。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 349,050

上周三 350,500

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当期变化 -1,450

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行审议委员樱井真排除央行很快上调债券收益率目标的可能，指出通胀温和且海外经济存在不确定性。 --日本央行总裁黑田东彦表示，自然利率的不确定性使得央行难以控制政策。黑田东彦在日本央行主持的讨论会上称，全球中性利率不断下滑，已促使各国央行采取非常规经济政策。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行1,062亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,062亿台币，发行余额未增减。

-- 台湾央行周二发行2,497.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,496.5亿台币，发行余额增1亿台币。

--台湾央行周一发行5,125亿台币定存单，较当日到期定存单金额5,128亿台币，发行余额减3亿台币。