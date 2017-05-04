《国际主要央行公开市场操作一览》--5月4日

路透北京5月4日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。

美联储5月3日维持利率不变，但淡化了首季经济成长疲弱的影响，并强调就业市场强劲，表明美联储今年仍将再升息两次。美联储声明并表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。

欧洲央行(ECB)2016年3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行去年12月宣布，将从今年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。欧洲央行4月27日宣布维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在负0.40%不变，同时央行维持贷款工具利率在0.25%不变。欧洲央行管理委员会继续预计，央行的主要利率在较长时间内保持在目前或者更低的水平。

日本央行2016年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行2017年4月27日维持政策不变，并对经济提出较上月更为乐观的看法，显示该行相信海外需求升温将协助日本延续出口带动的经济复苏。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

5/3 隔夜逆回购 -1,866.67 0.75%(固定利率)

5/2 隔夜逆回购 -1,838.51 0.75%(固定利率)

5/1 隔夜逆回购 -1,621.98 0.75%(固定利率)

4/28 三天逆回购 -1,819.76 0.75%(固定利率)

4/27 隔夜逆回购 -1,278.26 0.75%(固定利率)

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永久操作：

5/2 买入MBS 9.07 --

5/1 买入MBS 4.13 --

4/28 买入MBS 14.02 --

4/27 买入MBS 8.40 --

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变，但淡化了首季经济成长疲弱的影响，并强调就业市场强劲，表明美联储今年仍将再升息两次。

美联储在决策会议后发布的乐观声明中还表示，消费者支出保持稳健，企业投资已经增强，通胀已“接近”美联储的目标水准。“委员会认为首季经济成长放缓可能是暂时性的，”美联储在声明中指出。所有委员对此次声明没有异议。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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5/3 七天期反向交易 0.35亿美元 1.41%(固定利率)

5/2 七天期反向交易 144.292 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行4月27日宣布维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在负0.40%不变，符合路透调查的分析师预估。同时央行维持贷款工具利率在0.25%不变。欧洲央行管理委员会继续预计，央行的主要利率在较长时间内保持在目前或者更低的水平。

关于非传统的货币政策措施，央行管理委员会确认，当前每月600亿欧元的净资产购买计划将持续到2017年12月底，如有必要将持续更长时间 ，直到管委会看到通胀持续地向目标水准方向调整。

--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼在刊出的评论中表示，欧洲央行下个月将必须讨论2018年的策略，以及超宽松货币政策的最终退场。欧洲央行下次会议将在6月8日。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周一 355,370

上周三 356,590

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当期变化 -1,220

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本金融市场5月3-5日(周三至周五)适逢假期。

--日本央行公布的3月15-16日政策会议记录显示，决策者同意密切监控消费者物价趋势，因其目前缺乏上行力道。根据会议记录，决策者认为，随着时间推移，消费者物价增幅将达到央行2%的通胀目标，但央行需要继续实施量化宽松政策。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行3,360.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额5,162亿台币，发行余额减1,801.5亿台币。

--台湾央行周二发行216亿台币定存单，较当日到期定存单金额7亿台币，发行余额增209亿台币。