《国际主要央行公开市场操作一览》--6月1日

路透上海6月1日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)3月15日升息，为三个月来第二次，而且今年可能再升息两次，即便就业市场改善且通胀率攀升。主席叶伦表示，联储将坚守逐步升息的路径，即便通胀率高于2%的目标水平，这暗示该央行愿意利用低利率来进一步压低失业率。叶伦的表态成为联储决定中令人意外的一面。

美国联储5月24日发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。尽管投资人仍预计很有可能在下月加息，但会议记录显示，美联储制定利率的委员会“普遍”认为，这取决于经济是否能从首季的大幅放缓中反弹。

欧洲央行(ECB)2016年3月10日将量化宽松资产购买规模从每月600亿欧元扩大至800亿欧元，高于市场预计的扩大至700亿欧元，并将存款工具利率从负0.30%下调至负0.40%。ECB还将主要再融资利率从0.05%下调至0.00%，将银行从欧洲央行隔夜借款的边际借贷利率从0.3%下调至0.25%。

欧洲央行去年12月宣布，将从今年4月起削减月度资产购买规模，但承诺延长刺激计划，以扶助仍然脆弱的经济复苏。同时还否认了将逐步撤走刺激计划的传言。欧洲央行4月27日宣布维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在负0.40%不变，同时央行维持贷款工具利率在0.25%不变。欧洲央行管理委员会继续预计，央行的主要利率在较长时间内保持在目前或者更低的水平。

日本央行2016年1月29日意外宣布对金融机构存放在央行的部分资金实施负利率，7月29日宣布进一步扩大货币政策计划，温和增加购买上市交易基金(ETF)。

日本央行9月21日再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行2017年4月27日维持政策不变，并对经济提出较上月更为乐观的看法，显示该行相信海外需求升温将协助日本延续出口带动的经济复苏。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

5/31 隔夜逆回购 -2,561.76 0.75%(固定利率)

5/30 隔夜逆回购 -1,820.65 0.75%(固定利率)

5/26 四天逆回购 -1,680.41 0.75%(固定利率)

5/25 隔夜逆回购 -1,534.51 0.75%(固定利率)

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永久操作：

5/31 买入MBS 10.85 --

5/30 买入MBS 14.07 --

5/26 买入MBS 10.84 --

5/25 买入MBS 6.01 --

《本周主要新闻》 --美联储在周三公布的最新经济褐皮书中称，4月初到5月底，美国经济以温和至适度的步伐扩张，但鲜有迹象显示通胀会打破近期迟滞的趋势。 --美联储周二公布的贴现率会议记录显示，在美联储5月货币政策会议前，12家地区联储中有两家支持上调贴现率。美联储没有在5月加息，且仅有两家地区联储银行支持上调贴现率的情况，显示出在4月底时升息的支持度还不高。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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5/31 91天期反向交易 30.495 0%(固定利率)

5/31 七天期反向交易 0.40亿美元 1.41%(固定利率)

5/30 七天期反向交易 120.73 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周一表示，欧元区经济成长可能正在改善，但通胀仍迟滞，且仍需要大量的刺激政策。这压制了对欧洲央行6月8日政策会议的期望值。

--欧洲央行管委会成员暨德国央行总裁魏德曼周一称，欧洲央行的超宽松货币政策“原则上仍然适当”，但随着通胀复苏，讨论退出的时间也是合理的。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 351,690

上周三 349,050

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当期变化 +2,640

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--在截至3月的财年，日本央行庞大公债持仓的利息收益出现五年来首次下降，显示央行超宽松的货币政策正在对自身财务状况产生不利影响。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三表示，未来国际资金若反转流出引发失序的去杠杆化过程，将使企业融资成本上升及获利下降，对银行业带来严峻考验；央行还提醒，未来台湾长期利率可能受美国公债利率影响而走升，且国际经济金融震荡加剧，金融机构应注意相关利率风险。

--台湾央行周三发行3,662亿台币定存单，较当日到期定存单金额3,679.5亿台币，发行余额减17.5亿台币。