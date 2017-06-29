《国际主要央行公开市场操作一览》--6月29日

路透上海6月29日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月14日在三个月内第二度加息，将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%，并预计今年再加息一次，显示美联储基本未受近期经济数据良莠不齐的影响。

美联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要，宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。

欧洲央行(ECB)6月决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在-0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。ECB管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。ECB同时关上继续降息的大门，认为欧元区经济正在反弹，但表示通胀料将在未来几年内依然偏低，因此仍需要大量发钞。

日本央行2016年9月再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的 大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行6月16日维持货币政策不变，且对民间消费和海外经济体的看法更加乐观，暗示相信出口驱动的日本经济复苏势头正在增强。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

----------------------------------------------------

临时操作：

6/28 隔夜逆回购 -2,636.99 1.00%(固定利率)

6/27 隔夜逆回购 -2,126.64 1.00%(固定利率)

6/26 隔夜逆回购 -1,852.27 1.00%(固定利率)

6/23 三天逆回购 -2,014.75 1.00%(固定利率)

6/22 隔夜逆回购 -1,951.44 1.00%(固定利率)

-----------------------------------------------------

永久操作：

6/28 买入MBS 14.73 --

6/27 买入MBS 5.35 --

6/27 买入MBS 9.36 --

6/26 买入MBS 12.58 --

6/22 买入MBS 9.05 --

《本周主要新闻》 --费城联邦储备银行总裁哈克表示，鉴于近期通胀疲弱可能是暂时现象，美国联邦储备理事会(美联储，FED)计划今年再加息一次是合理之举，同时他预计通胀需要更长时间才能升至美联储的目标水准。 --美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利表示，由于通胀偏低且薪资未有大幅上升的迹象，美联储不应该升息。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

----------------------------------------------------------------

6/28 91天期反向交易 26.672 0%(固定利率)

6/28 七天期反向交易 30.60亿美元 1.62%(固定利率)

6/27 七天期反向交易 116.361 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行总裁德拉吉在欧洲央行举办的一次会议上表示，“长期的政策立场将会变得更为宽松，央行将随着经济复苏调整政策工具的尺度，不是为了收紧政策立场，而是保持整体不变。”

--欧洲央行总裁德拉吉称，尽管欧元区经济正在逐步复苏且通胀上升，但欧元区仍需要欧洲央行“相当程度”的货币宽松措施支持。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

---------------------------------------

周三 362,490

上周三 361,390

---------------------------------------

当期变化 +1,100

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行公布6月议息会议摘要显示，政策制定者重点讨论了如何更好地传达央行政策意图，因经济状况好转提高了市场对退出超宽松货币政策时机的关注度。审议委员强调需要抑制市场对于央行很快将撤回刺激政策的猜测，同时也表示尽管通胀低迷，但无意进一步放松政策。

--日本央行副总裁岩田规久男呼吁维持日本央行每年80万亿日圆(7,200亿美元)的购债步伐的承诺。他表示，日本央行通过维持购债承诺并根据指引灵活购债，可更加灵活地引导货币政策。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行3,550亿台币定存单，较当日到期定存单金额3,552亿台币，发行余额减2亿台币。

--台湾央行周二发行109亿台币定存单，较当日到期定存单金额8亿台币，发行余额增101亿台币。

--台湾央行周一发行108亿台币定存单，较当日到期定存单金额8亿台币，发行余额增100亿台币。

如欲提取相关新闻,请在下列代码上按左鼠键两次