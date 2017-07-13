《国际主要央行公开市场操作一览》--7月13日

路透上海7月13日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月14日在三个月内第二度加息，将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%，并预计今年再加息一次，显示美联储基本未受近期经济数据良莠不齐的影响。

美联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要，宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。

欧洲央行(ECB)6月决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在-0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。ECB管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。ECB同时关上继续降息的大门，认为欧元区经济正在反弹，但表示通胀料将在未来几年内依然偏低，因此仍需要大量发钞。

日本央行2016年9月再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行6月16日维持货币政策不变，且对民间消费和海外经济体的看法更加乐观，暗示相信出口驱动的日本经济复苏势头正在增强。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

7/12 隔夜逆回购 -1,791.72 1.00%(固定利率)

7/11 隔夜逆回购 -1,737.74 1.00%(固定利率)

7/10 隔夜逆回购 -1,897.21 1.00%(固定利率)

7/7 三天逆回购 -1,892.14 1.00%(固定利率)

7/6 隔夜逆回购 -1,899.92 1.00%(固定利率)

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永久操作：

7/11 买入MBS 9.98 --

7/10 买入MBS 17.13 --

7/7 买入MBS 9.16 --

7/6 买入MBS 15.07 --

7/6 买入MBS 5.22 --

《本周主要新闻》 --美联储主席叶伦表示，美国经济稳健程度足可以让美联储加息并开始缩减庞大的资产负债表，不过低通胀和中性利率偏低可能让美联储的转圜余地缩小。叶伦对众议院金融服务委员会表示，目前经济的强劲程度仍足以让美联储继续渐进地收紧政策。叶伦回答议员的提问时表示，预期渐进式的缩表将能在市场中“顺利地展开”。但她也指出，鉴于当前的预估，联邦基金利率“不必进一步调升那么多”，以达到既不会鼓励也不会打击经济活动的中性利率水准。这可能是叶伦在国会的最后几次露面之一。

--两位美联储官员表示，由于薪资增长缓慢，且通胀迟滞，联储应对进一步升息保持谨慎。曾在6月会议上赞成升息的美联储理事布雷纳德支持“很快”开始缩表，但她表示，未来是否支持升息，部分取决于通胀将如何发展。明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利称，很难相信美国经济面临过热的风险，因薪资增长很慢。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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7/11 七天期反向交易 71.04 0%(固定利率)

7/12 七天期反向交易 0.40亿美元 1.66%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行公布的最新会议记录显示，央行对进一步暗示市场，为即将开始撤走货币刺激举措作准备持开放态度，但行动步伐可能十分缓慢，因担心会引发市场震荡。6月7-8日举行的政策会议上，决策者讨论了是否应该放弃一项长期坚守的承诺，即在必要时扩大2.3万亿欧元购债计划规模，这是央行政策沟通的重要组成部分。决策者最终决定暂不采取行动，因为欧元区经济复苏未能推升通胀，央行的这一主要政策目标尚未实现。不过决策者表示，他们可能会在未来的会议上评估其宽松倾向。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 360,240

上周三 362,550

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当期变化 -2,310

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--由于出口和民间消费稳健，日本央行对国内各地区经济给出了10多年来最乐观的评估，在地区经济季度报告中，上调九个地区中五个地区的经济评估，同时维持其余四个地区的乐观经济评估不变，凸显出央行对国内经济稳步复苏且势头向好的信心。但日本央行总裁黑田东彦重申，他决心维持超宽松货币政策，直到通胀稳居2%的目标上方。这说明日本央行不会加入很快将缩减刺激计划的欧美央行行列。

--日本央行称将买入无限量公债，旨在抑制随发达市场债市全线抛盘而上升的日债收益率(殖利率)。该央行激进的购债操作导致多数日本公债收益率走低，并打压了日圆汇率。这与近期该行慢慢悄然缩减购债操作规模的做法完全不同。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行1,264.5亿台币定存单，较当日到期定存单金额1,263.5亿台币，发行余额增1亿台币。

--台湾央行周二发行2,160亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,162亿台币，发行余额减2亿台币。

--台湾央行周一发行3,967亿台币定存单，较当日到期定存单金额3,973亿台币，发行余额减6亿台币。

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