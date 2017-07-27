《国际主要央行公开市场操作一览》--7月27日

路透上海7月27日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月14日在三个月内第二度加息，将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%，并预计今年再加息一次，显示美联储基本未受近期经济数据良莠不齐的影响。

美联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要，宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。美联储7月26日维持利率不变，称预计“不久后”将开始缩减所持巨量公债。

欧洲央行(ECB)6月决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在-0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。ECB管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。ECB同时关上继续降息的大门，认为欧元区经济正在反弹，但表示通胀料将在未来几年内依然偏低，因此仍需要大量发钞。

日本央行2016年9月再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行7月20日维持货币政策不变，并再次推迟实现2%通胀率目标的预估时间，强化了在缩减大规模刺激举措方面，日本央行将会明显落后于全球其他主要央行的预期。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

7/26 隔夜逆回购 -1,033.11 1.00%(固定利率)

7/25 隔夜逆回购 -745.40 1.00%(固定利率)

7/24 隔夜逆回购 -951.23 1.00%(固定利率)

7/21 三天逆回购 -1,227.12 1.00%(固定利率)

7/20 隔夜逆回购 -1,266.76 1.00%(固定利率)

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永久操作：

7/25 买入MBS 10.76 --

7/24 买入MBS 4.05 --

7/24 买入MBS 14.59 --

7/21 买入MBS 14.63 --

7/20 买入MBS 4.33 --

7/20 买入MBS 10.15 --

《本周主要新闻》

--美国联邦储备理事会(美联储/FED)维持利率不变，称预计“不久后”将开始缩减所持巨量公债，表明联储对美国经济抱有信心。联储一如预期维持联邦基金利率目标区间在1.00-1.25%不变，并称将维持缓慢收紧货币政策的路径。联储自2015年以来已经将利率提高了一个百分点。

联储在两日政策会议结束后发表的声明中指出，经济适度扩张，就业稳健增长。美联储还指出，整体通胀和衡量基础通胀的指标均下滑--这种趋势已然让一些决策者感到担忧。但美联储预计经济增长将继续加强。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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7/26 91天期反向交易 28.60 0%(固定利率)

7/26 七天期反向交易 0.35亿美元 1.65%(固定利率)

7/25 七天期反向交易 73.495 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--根据欧洲央行货币政策会议声明，其管委会预期央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的截止期限。关于非传统的货币政策措施，央行管理委员会确认，当前每月600亿欧元的净资产购买计划将持续到2017年12月底，如有必要将持续更长时间，直到管委会看到通胀持续地向目标水准方向调整。在进行净资产购买的同时，将把资产购买计划下到期债券收回的本金进行再投资。

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 360,120

上周三 358,450

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当期变化 +1,670

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行公布的6月15-16日会议记录显示，围绕央行应就可能退出量化(QE)宽松举措披露多少信息，决策者展开了争论。鉴于日本央行2%的通胀目标仍远未实现，几名委员担心这么做会带来风险。会议记录显示，有些委员认为央行需要明确解释将如何管理政策，以及退出QE会给央行财务状况带来何种影响。但有几名委员表示，消费物价涨幅仍远低于央行2%的通胀目标，过早披露退出QE的相关信息可能会导致市场动荡。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行3,562亿台币定存单，较当日到期定存单金额3,563亿台币，发行余额减1亿台币。

--台湾央行周二发行878.6亿台币定存单，较当日到期定存单金额129亿台币，发行余额增749.6亿台币。

--台湾央行周一发行901亿台币定存单，较当日到期定存单金额149亿台币，发行余额增752亿台币。

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