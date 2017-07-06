《国际主要央行公开市场操作一览》--7月6日

路透上海7月6日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)6月14日在三个月内第二度加息，将联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%，并预计今年再加息一次，显示美联储基本未受近期经济数据良莠不齐的影响。

美联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要，宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。

欧洲央行(ECB)6月决定维持主要再融资利率在0.00%不变，维持存款工具利率在-0.40%不变，同时维持贷款工具利率在0.25%不变。ECB管委会预期，央行的主要利率将在较长时间内保持在目前水平，并且会远超过净资产购买的期限。ECB同时关上继续降息的大门，认为欧元区经济正在反弹，但表示通胀料将在未来几年内依然偏低，因此仍需要大量发钞。

日本央行2016年9月再大幅调整货币政策框架，改为以利率为目标，此前使用了三年多但没能提振经济的大规模印钞措施退居其次，但没有进一步调低负利率，也没有扩大资产购买目标。日本央行6月16日维持货币政策不变，且对民间消费和海外经济体的看法更加乐观，暗示相信出口驱动的日本经济复苏势头正在增强。

台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金。

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)自上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 加权中标利率

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临时操作：

7/5 隔夜逆回购 -2,400.29 1.00%(固定利率)

7/3 两天逆回购 -2,556.93 1.00%(固定利率)

6/30 三天逆回购 -3,988.75 1.00%(固定利率)

6/29 隔夜逆回购 -2,695.65 1.00%(固定利率)

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永久操作：

7/5 买入MBS 9.16 --

6/30 买入MBS 17.69 --

6/29 买入MBS 9.98 --

《本周主要新闻》 --美国联邦储备理事会(FED/美联储)发布6月13-14日政策会议记录显示，决策者对通胀前景，及其可能对未来升息步幅造成何种影响的分歧加重。

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来，通过反向交易向市场注入流动性。具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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7/5 七天期反向交易 0.55亿美元 1.66%(固定利率)

7/4 七天期反向交易 82.503 0%(固定利率)

《本周主要新闻》

--欧洲央行执委劳滕施莱格表示，欧洲央行应已在为逐渐撤除刺激措施作准备，并相应改变沟通态度。“虽然通胀尚未稳定升向我们的目标，但所有条件都齐备了，”他说，“那只是时间和耐心的问题。”

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 362,550

上周三 362,490

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当期变化 +60

金融机构在日本央行的活期账户余额包括：银行在央行的准备金和超额准备金，以及银行和其他金融机构在央行的活期存款。活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况。

日本央行每天在公开市场进行多次操作，使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等，此外日本央行也会采用自己发行的债务工具，操作方法则主要包括购和买断。

《本周主要新闻》

--日本央行审议委员原田泰称，日圆疲弱将刺激经济成长并帮助推升通胀。原田泰表示，日本央行当前计划基于不会让通胀率远超过2%的前提，如果有必要将通过加息防止这一状况发生。

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单，91天期存单利率0.65%。

《本周主要新闻》

--台湾央行周三发行921亿台币定存单，较当日到期定存单金额922亿台币，发行余额减1亿台币。

--台湾央行周二发行2,497.8亿台币定存单，较当日到期定存单金额797.5亿台币，发行余额增1,700.3亿台币。

--台湾央行周一发行1,289亿台币定存单，较当日到期定存单金额2,885亿台币，发行余额减1,596亿台币。

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