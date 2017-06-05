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亚洲 | 2017年 6月 5日 星期一 20:00 BJT

《图表新闻》卡塔尔及与其断交国家的贸易平衡状况

路透伦敦6月5日 - 沙特、埃及、阿联酋、巴林等国家周一切断与卡塔尔的联系，阿拉伯世界实力最强大的国家这样断交，撕开数年来最严重裂口。

图表：海湾国家VS卡塔尔贸易平衡状况 tmsnrt.rs/2svrlxx(完) (编译 刘秀红；审校 王洋)
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