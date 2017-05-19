《图表新闻》欧洲央行货币政策对欧元区经济增长贡献几何？

路透伦敦5月19日 - 欧盟执委会企图向外界解释，今年欧元区经济增长1.7%预估值的根据，但其中欧洲央行货币政策的贡献度出人意料地低。

执委会网站的图表显示，货币政策仅为整体经济增长贡献0.1个百分点，考虑央行祭出近零甚至负值的利率水平，以及每月600亿欧元资产购买计划，这一贡献度确实不大。

但公平地说，这只是定义界定的问题。执委会备注称，“非常规货币政策”的影响，即购买资产的量化宽松政策，并未体现在该数据中。

备注并称，欧洲央行的货币政策显然对图表中所列其他经济增长贡献因素起到影响，包括贡献最大1.3个百分点的因素“生产力发展”。

正如欧洲央行执委科尔本周对路透所说，“我们的模型表明，自危机以来约多数复苏可归功于货币政策。”

欧元区增长图表：tmsnrt.rs/2q3bQKM (完) (编译 刘秀红；审校 蔡美珍)