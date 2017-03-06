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货币新闻 | 2017年 3月 6日 星期一 13:22 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡3月6日 - 
 合约                目标位($代表美   支撑位/阻力位($代表美元)
                     元)              Res代表阻力位，Sup代表支撑位
 布兰特原油          $55.03           Res $55.93/$57.26
 棕榈油              2,820 马币       Res 2,880/2,929 马币
 西德克萨斯中质油(W  $52.68           Res $53.46/$53.74
 TI)                                  
 现货金              $1,222           Sup $1,243
 LME期铜             $5,864           Res $5,950/$6,004
 LME期铝             $1,857           Res $1,901/$1,957
 CBOT大豆            $10.55-1/4       Sup $10.34-3/4, $10.21-3/4
 CBOT玉米            $3.86-1/4        Sup $3.76
 CBOT小麦            $4.60            Sup $4.54-3/4, $4.49-3/4
 纽约咖啡            $1.4090          Res $1.4535
 纽约可可            $1,900           Res $1,966/$2,008
 
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，
寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张涛；审校 许娜)
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