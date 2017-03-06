《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月6日 - 合约 目标位($代表美 支撑位/阻力位($代表美元) 元) Res代表阻力位，Sup代表支撑位 布兰特原油 $55.03 Res $55.93/$57.26 棕榈油 2,820 马币 Res 2,880/2,929 马币 西德克萨斯中质油(W $52.68 Res $53.46/$53.74 TI) 现货金 $1,222 Sup $1,243 LME期铜 $5,864 Res $5,950/$6,004 LME期铝 $1,857 Res $1,901/$1,957 CBOT大豆 $10.55-1/4 Sup $10.34-3/4, $10.21-3/4 CBOT玉米 $3.86-1/4 Sup $3.76 CBOT小麦 $4.60 Sup $4.54-3/4, $4.49-3/4 纽约咖啡 $1.4090 Res $1.4535 纽约可可 $1,900 Res $1,966/$2,008 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问， 寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张涛；审校 许娜)