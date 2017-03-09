《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿/王涛 路透新加坡3月9日 - 合约 目标位 支撑位/阻力位 ($代表美元) (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $52.67 res $53.80/$54.50 棕榈油 ~ res 2,880, sup 2,820 马币(林吉特) 西德克萨斯中质油(WTI) $49.75 res $51.03/$51.48 现货金 $1,213-$1,219区间 sup $1,206/$1,193 LME期铜 $5,774 sup $5,725/$5,671 LME期铝 $1,857/$1,833 res $1,880/$1,920 CBOT大豆 $10.13-1/4,$10.07-1/2 res $10.21-1/4, $10.28 CBOT玉米 $3.69-3/4, $3.67-1/4 res $3.76 CBOT小麦 $4.41-1/2 res 4.49-3/4 纽约咖啡 $1.4395 sup $1.4025 纽约可可 $1,875 Res $1,924/$1,941 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求 有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张若琪 审校 张涛)