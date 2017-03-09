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货币新闻 | 2017年 3月 9日 星期四 09:38 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿/王涛
    路透新加坡3月9日 - 
 合约                            目标位                     支撑位/阻力位
                                ($代表美元)          (Res代表阻力位，Sup代表支撑位)
 布兰特原油              $52.67                   res $53.80/$54.50
 棕榈油                  ~                        res 2,880, sup 2,820 马币(林吉特)
 西德克萨斯中质油(WTI)   $49.75                   res $51.03/$51.48
 现货金                  $1,213-$1,219区间        sup $1,206/$1,193
 LME期铜                 $5,774                   sup $5,725/$5,671
 LME期铝                 $1,857/$1,833            res $1,880/$1,920
 CBOT大豆                $10.13-1/4,$10.07-1/2    res $10.21-1/4, $10.28
 CBOT玉米                $3.69-3/4, $3.67-1/4     res $3.76
 CBOT小麦                $4.41-1/2                res 4.49-3/4
 纽约咖啡                $1.4395                  sup $1.4025
 纽约可可                $1,875                   Res $1,924/$1,941
 (完)
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求
有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张若琪 审校 张涛)
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