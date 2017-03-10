《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月10日 - 合约 目标位 支撑位/阻力位 (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 - res $52.67/53.32,sup $51.54/$50.84 棕榈油 2,783马币(林吉 res 2,880 马币 特) 西德克萨斯中质油(W $48.68 res $49.75/$50.09/$50.41 TI) 现货金 $1,193 res $1,206/$1,210 LME期铜 $5,638 res $5,725/$5,755 LME期铝 - res $1,880/$1,920sup $1,857/$1,833 CBOT大豆 $10.00 res $10.13-1/4,$10.17 CBOT玉米 $3.63-3/4 res $3.68-1/4, $3.70 CBOT小麦 - res 4.49-3/4, sup $4.41-1/2 纽约咖啡 $1.3820 res $1.4175/$1.4395 纽约可可 $1,859 Res $1,900/$1,924 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问， 寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 陈宗琦；审校 张涛)