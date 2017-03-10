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货币新闻 | 2017年 3月 10日 星期五 09:21 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡3月10日 -       
      合约               目标位                  支撑位/阻力位
                                          (Res代表阻力位，Sup代表支撑位)
 布兰特原油          -                res $52.67/53.32,sup $51.54/$50.84
 棕榈油              2,783马币(林吉   res 2,880 马币
                     特)              
 西德克萨斯中质油(W  $48.68           res $49.75/$50.09/$50.41
 TI)                                  
 现货金              $1,193           res $1,206/$1,210
 LME期铜             $5,638           res $5,725/$5,755
 LME期铝             -                res $1,880/$1,920sup $1,857/$1,833
 CBOT大豆            $10.00           res $10.13-1/4,$10.17
 CBOT玉米            $3.63-3/4        res $3.68-1/4, $3.70
 CBOT小麦            -                res 4.49-3/4, sup $4.41-1/2
 纽约咖啡            $1.3820          res $1.4175/$1.4395
 纽约可可            $1,859           Res $1,900/$1,924
 (完)
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，
寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 陈宗琦；审校 张涛)
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