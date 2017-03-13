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货币新闻 | 2017年 3月 13日 星期一 09:13 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡3月13日 - 
 合约                   目标位                    支撑位/阻力位
                                              (Res代表阻力位，Sup代表支撑
                                                       位)
 布兰特原油     $49.72                  res $51.54/51.97
 棕榈油         2,752/2,723马币(林吉特  res 2,783/2,820 马币
                )                       
 西德克萨斯中   $47.18/$45.28           res $48.72
 质油(WTI)                              
 现货金         $1,193                  res $1,210/$1,218
 LME期铜        $5,774                  sup $5,725/$5,671
 LME期铝        -                       res $1,880/$1,920
                                        sup $1,857/$1,833
 CBOT大豆       $10.00                  res $10.07-1/2, $10.13-1/4
 CBOT玉米       $3.68-1/4               res $3.63-3/4, $3.58
 CBOT小麦       $4.43                   sup $4.38-1/4, $4.33
 纽约咖啡       $1.4395                 sup $1.4025/$1.3820
 纽约可可       $1,966                  sup $1,900/$1,875
 (完)
    
     (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，
寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张涛；审校 戴素萍)
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