《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月13日 - 合约 目标位 支撑位/阻力位 (Res代表阻力位，Sup代表支撑 位) 布兰特原油 $49.72 res $51.54/51.97 棕榈油 2,752/2,723马币(林吉特 res 2,783/2,820 马币 ) 西德克萨斯中 $47.18/$45.28 res $48.72 质油(WTI) 现货金 $1,193 res $1,210/$1,218 LME期铜 $5,774 sup $5,725/$5,671 LME期铝 - res $1,880/$1,920 sup $1,857/$1,833 CBOT大豆 $10.00 res $10.07-1/2, $10.13-1/4 CBOT玉米 $3.68-1/4 res $3.63-3/4, $3.58 CBOT小麦 $4.43 sup $4.38-1/4, $4.33 纽约咖啡 $1.4395 sup $1.4025/$1.3820 纽约可可 $1,966 sup $1,900/$1,875 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问， 寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张涛；审校 戴素萍)