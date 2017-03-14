《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个 人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月14日 - 合约 目标位 支撑位/阻力位 (Res代表阻力位，Sup代表 支撑位) 布兰特原油 - res $51.54/51.97 sup $50.84/$50.28 棕榈油 2,673马币(林吉特 res 2,750/2,811 马币 ) 西德克萨斯中 - res $48.68/$49.34 质油(WTI) sup $48.15/$47.61/$46.95 现货金 $1,193 res $1,210/$1,218 LME期铜 - res $5,811/$5,864 sup $5,774/$5,725 LME期铝 $1,857/$1,833 res $1,897/$1,920 CBOT大豆 $10.00 res $10.07-1/2, $10.13-1/4 CBOT玉米 $3.58 res $3.63-3/4, $3.68 CBOT小麦 $4.23-1/2 res $4.33 纽约咖啡 $1.4395/$1.4575 sup $1.4175/$1.4025 纽约可可 $2,074 sup $1,987/$1,966 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的 专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张涛；审校 戴素萍)