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货币新闻 | 2017年 3月 14日 星期二 09:33 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个
人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡3月14日 - 
 合约           目标位                支撑位/阻力位      
                                      (Res代表阻力位，Sup代表
                                            支撑位)
 布兰特原油     -                 res $51.54/51.97
                                  sup $50.84/$50.28
 棕榈油         2,673马币(林吉特  res 2,750/2,811 马币
                )                 
 西德克萨斯中   -                 res $48.68/$49.34
 质油(WTI)                        sup $48.15/$47.61/$46.95
 现货金         $1,193            res $1,210/$1,218
 LME期铜        -                 res $5,811/$5,864
                                  sup $5,774/$5,725
 LME期铝        $1,857/$1,833     res $1,897/$1,920
 CBOT大豆       $10.00            res $10.07-1/2, $10.13-1/4
 CBOT玉米       $3.58             res $3.63-3/4, $3.68
 CBOT小麦       $4.23-1/2         res $4.33
 纽约咖啡       $1.4395/$1.4575   sup $1.4175/$1.4025
 纽约可可       $2,074            sup $1,987/$1,966
 (完)
    
     (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的
专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张涛；审校 戴素萍)
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