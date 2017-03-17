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货币新闻 | 2017年 3月 17日 星期五 09:28 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡3月17日 - 
 合约                 目标位                          支撑位/阻力位
                                              (Res代表阻力位，Sup代表支撑位
                                                            )
 布兰特原油           $52.67                  sup $51.54/$50.84
 棕榈油               2,754马币(林吉特)       res 2,815/2,876马币
 西德克萨斯中质油(WT  $49.34/$49.75           sup $48.68/$48.15
 I)                                           
 现货金               $1,221/$1,211           res $1,230/$1,237
 LME期铜              $5,971/$5,819           res $5,923/$5,987
 LME期铝              $1,920                  sup $1,880
 CBOT大豆             $10.07-1/2, $10.13-1/4  sup $9.96, $9.91-3/4
 CBOT玉米             $3.64                   res $3.67, $3.70-1/2
 CBOT小麦             $4.33-1/4, $4.30-3/4    res $4.36-1/2, $4.41-1/4
 纽约咖啡             $1.435                  sup $1.4005/$1.3860
 纽约可可             $1,964                  res $2,071/$2,119
 (完)

(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，
寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张若琪 审校 王丽鑫)
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