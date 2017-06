《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师,以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月17日 - 合约 目标位 支撑位/阻力位 (Res代表阻力位,Sup代表支撑位 ) 布兰特原油 $52.67 sup $51.54/$50.84 棕榈油 2,754马币(林吉特) res 2,815/2,876马币 西德克萨斯中质油(WT $49.34/$49.75 sup $48.68/$48.15 I) 现货金 $1,221/$1,211 res $1,230/$1,237 LME期铜 $5,971/$5,819 res $5,923/$5,987 LME期铝 $1,920 sup $1,880 CBOT大豆 $10.07-1/2, $10.13-1/4 sup $9.96, $9.91-3/4 CBOT玉米 $3.64 res $3.67, $3.70-1/2 CBOT小麦 $4.33-1/4, $4.30-3/4 res $4.36-1/2, $4.41-1/4 纽约咖啡 $1.435 sup $1.4005/$1.3860 纽约可可 $1,964 res $2,071/$2,119 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问, 寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张若琪 审校 王丽鑫)