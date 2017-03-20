版本:
中国
货币新闻 | 2017年 3月 20日 星期一 09:00 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡3月20日 - 
 合约           目标位                  支撑位/阻力位
                                          (Res代表阻力位，Sup代表支撑
                                        位)
 布兰特原油     $50.84                  res $51.97/$52.67
 棕榈油         -                       res 2,815/2,876 马币(林吉特)
                                          sup 2,754/2,716 马币
 西德克萨斯中   $48.15                  res $49.34
 质油(WTI)                              
 现货金         $1,237/$1,243           sup $1,221
 LME期铜        -                       res $5,948/$6,013
 LME期铝        $1,937                  sup $1,891
 CBOT大豆       $10.07-1/2, $10.13-1/4  sup $10.00/$9.96
 CBOT玉米       $3.73-1/2               sup $3.68-1/4, $3.66-1/4
 CBOT小麦       $4.45-1/2, $4.49-1/2    sup $4.36-1/2
 纽约咖啡       $1.4350                 sup $1.4005/$1.3860
 纽约可可       $1,964                  res $2,023/$2,071
 (完)
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及
产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张涛；审校 郑茵)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐