《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月20日 - 合约 目标位 支撑位/阻力位 (Res代表阻力位，Sup代表支撑 位) 布兰特原油 $50.84 res $51.97/$52.67 棕榈油 - res 2,815/2,876 马币(林吉特) sup 2,754/2,716 马币 西德克萨斯中 $48.15 res $49.34 质油(WTI) 现货金 $1,237/$1,243 sup $1,221 LME期铜 - res $5,948/$6,013 LME期铝 $1,937 sup $1,891 CBOT大豆 $10.07-1/2, $10.13-1/4 sup $10.00/$9.96 CBOT玉米 $3.73-1/2 sup $3.68-1/4, $3.66-1/4 CBOT小麦 $4.45-1/2, $4.49-1/2 sup $4.36-1/2 纽约咖啡 $1.4350 sup $1.4005/$1.3860 纽约可可 $1,964 res $2,023/$2,071 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及 产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张涛；审校 郑茵)