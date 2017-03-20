《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

标题新闻：葡萄牙中部周六发生的森林火灾已至少43人死亡，或为该国致死人数最多的一场森林火灾
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月20日 - 合约 目标位 支撑位/阻力位 (Res代表阻力位，Sup代表支撑 位) 布兰特原油 $50.84 res $51.97/$52.67 棕榈油 - res 2,815/2,876 马币(林吉特) sup 2,754/2,716 马币 西德克萨斯中 $48.15 res $49.34 质油(WTI) 现货金 $1,237/$1,243 sup $1,221 LME期铜 - res $5,948/$6,013 LME期铝 $1,937 sup $1,891 CBOT大豆 $10.07-1/2, $10.13-1/4 sup $10.00/$9.96 CBOT玉米 $3.73-1/2 sup $3.68-1/4, $3.66-1/4 CBOT小麦 $4.45-1/2, $4.49-1/2 sup $4.36-1/2 纽约咖啡 $1.4350 sup $1.4005/$1.3860 纽约可可 $1,964 res $2,023/$2,071 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及 产品的商业、金融及法律建议。) (编译 张涛；审校 郑茵)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。