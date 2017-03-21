《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿/王涛 路透新加坡3月21日 - 合约 目标位 支撑位/阻力位 (Res代表阻力位，Sup代表支撑 位) 布兰特原油 $52.67 sup $51.54/$50.84 棕榈油 - res 2,810/2,880 马币(林吉特) sup 2,767/2,730 马币 西德克萨斯中质油(W $49.34 sup $47.61/$46.95 TI) 现货金 $1,221 res $1,237/$1,243 LME期铜 $5,776 res $5,907/$5,948 LME期铝 $1,891 res $1,937 CBOT大豆 $10.07-1/2 sup $10.00/$9.96 CBOT玉米 $3.63-3/4, $3.66-1/4 sup $3.61-3/4, $3.60 CBOT小麦 $4.33-1/4 sup $4.28-3/4, $4.23-1/2 纽约咖啡 $1.4650 sup $1.4350/$1.4160 纽约可可 $2,071 res $2,119/$2,178 (完) (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及 产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王琛；审校 李婷仪)