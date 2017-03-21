版本:
中国
货币新闻 | 2017年 3月 21日 星期二 11:12 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿/王涛
    路透新加坡3月21日 - 
 合约                目标位                  支撑位/阻力位
                                               (Res代表阻力位，Sup代表支撑
                                             位)
 布兰特原油          $52.67                  sup $51.54/$50.84
 棕榈油              -                       res 2,810/2,880 马币(林吉特)
                                             sup 2,767/2,730 马币
 西德克萨斯中质油(W  $49.34                  sup $47.61/$46.95
 TI)                                         
 现货金              $1,221                  res $1,237/$1,243
 LME期铜             $5,776                  res $5,907/$5,948
 LME期铝             $1,891                  res $1,937
 CBOT大豆            $10.07-1/2              sup $10.00/$9.96
 CBOT玉米            $3.63-3/4, $3.66-1/4    sup $3.61-3/4, $3.60
 CBOT小麦            $4.33-1/4               sup $4.28-3/4, $4.23-1/2
 纽约咖啡            $1.4650                 sup $1.4350/$1.4160
 纽约可可            $2,071                  res $2,119/$2,178
 (完)
    
    (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及
产品的商业、金融及法律建议。) (编译 王琛；审校 李婷仪)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐