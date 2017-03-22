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货币新闻 | 2017年 3月 22日 星期三 09:37 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡3月22日 - 
 合约                 目标位                  支撑位/阻力位
                                              (Res代表阻力位，Sup代表支撑位)
 布兰特原油           $51.54                  sup $50.84/$50.28
 棕榈油               2,880 马币(林吉特)      sup 2,767/2,730 马币
 西德克萨斯中质油(WT  $48.68/$49.34           sup $47.61/$46.95
 I)                                           
 现货金               $1,254                  sup $1,237/$1,229
 LME期铜              $5,679                  res $5,783/$5,847
 LME期铝              $1,891                  res $1,937/$1,957
 CBOT大豆             $10.07-1/2              sup $9.96, $9.91-3/4
 CBOT玉米             $3.63-3/4               sup $3.59-3/4, $3.58
 CBOT小麦             $4.28-3/4, $4.32-1/2    sup $4.23-1/2, $4.17-3/4
 纽约咖啡             $1.4350/$1.4160         res $1.4650
 纽约可可             $2,119/$2,071           res $2,178/$2,218
   
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻
求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
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