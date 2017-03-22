《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月22日 - 合约 目标位 支撑位/阻力位 (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $51.54 sup $50.84/$50.28 棕榈油 2,880 马币(林吉特) sup 2,767/2,730 马币 西德克萨斯中质油(WT $48.68/$49.34 sup $47.61/$46.95 I) 现货金 $1,254 sup $1,237/$1,229 LME期铜 $5,679 res $5,783/$5,847 LME期铝 $1,891 res $1,937/$1,957 CBOT大豆 $10.07-1/2 sup $9.96, $9.91-3/4 CBOT玉米 $3.63-3/4 sup $3.59-3/4, $3.58 CBOT小麦 $4.28-3/4, $4.32-1/2 sup $4.23-1/2, $4.17-3/4 纽约咖啡 $1.4350/$1.4160 res $1.4650 纽约可可 $2,119/$2,071 res $2,178/$2,218 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻 求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)