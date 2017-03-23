《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月23日 - 合约 目标位 支撑位/阻力位(Res代表阻力 位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $51.54 sup $50.84/$50.28 棕榈油 2,880 马币(林吉特) sup 2,810/2,767 马币 西德克萨斯中 $48.68/$49.34 sup $48.15/$47.61 质油(WTI) 现货金 $1,237 res $1,247/$1,254 LME期铜 $5,781/$5,730 res $5,845/$5,885 LME期铝 -- res $1,937/$1,957；sup $1, 916/$1,891 CBOT大豆 -- res $10.07-1/2；sup $9.96 CBOT玉米 $3.63-1/4 res $3.59-3/4 CBOT小麦 $4.17-3/4, $4.14-1/4 res $4.23-1/2, $4.28-3/4 纽约咖啡 $1.4005 res $1.4650 纽约可可 -- res $2,178/$2,218；sup $2, 119/$2,071 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求 有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 陈宗琦；审校 郑茵)