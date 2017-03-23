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货币新闻 | 2017年 3月 23日 星期四 09:33 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡3月23日 - 
    
 合约           目标位                支撑位/阻力位(Res代表阻力
                                      位，Sup代表支撑位)
 布兰特原油     $51.54                sup $50.84/$50.28
 棕榈油         2,880 马币(林吉特)    sup 2,810/2,767 马币
 西德克萨斯中   $48.68/$49.34         sup $48.15/$47.61
 质油(WTI)                            
 现货金         $1,237                res $1,247/$1,254
 LME期铜        $5,781/$5,730         res $5,845/$5,885
 LME期铝        --                    res $1,937/$1,957；sup $1,
                                      916/$1,891
 CBOT大豆       --                    res $10.07-1/2；sup $9.96
 CBOT玉米       $3.63-1/4             res $3.59-3/4
 CBOT小麦       $4.17-3/4, $4.14-1/4  res $4.23-1/2, $4.28-3/4
 纽约咖啡       $1.4005               res $1.4650
 纽约可可       --                    res $2,178/$2,218；sup $2,
                                      119/$2,071
 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求
有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 陈宗琦；审校 郑茵)
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