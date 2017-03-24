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货币新闻 | 2017年 3月 24日 星期五 09:11 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡3月24日 - 
 合约           目标位                支撑位/阻力位(Res代表阻力
                                      位，
                                          Sup代表支撑位)
 布兰特原油     -                     res $50.84/$51.54
                                      sup $50.28/$49.72
 棕榈油         2,730马币(林吉特)     res 2,810/2,880 马币 
 西德克萨斯中   -                     res $48.15/$48.68
 质油(WTI)                            sup $47.61/$46.95
 现货金         $1,237                res $1,247/$1,254
 LME期铜        $5,886/$5,950         sup $5,828/$5,783
 LME期铝        -                     res $1,937/$1,957
                                      sup $1,916/$1,891
 CBOT大豆       $9.86-1/2, $9.78-1/2  res $9.91-3/4, $9.96
 CBOT玉米       $3.53-1/4             res $3.58-1/2, $3.59-3/4
 CBOT小麦       $4.17-3/4             res $4.23-1/2, $4.28-3/4
 纽约咖啡       $1.4350               sup $1.4005, $1.3860
 纽约可可       -                     res $2,178/$2,218
                                      sup $2,119/$2,071 (编译 张涛；审校 陈宗琦)
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