《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月28日 - 合约 目标位 支撑位/阻力位 (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $51.75 sup $50.32/$49.71 棕榈油 2,665/2,638马币(林吉特 res 2,715/2,739马币 ) 西德克萨斯中质油(WT $48.68 sup $47.61/$46.95 I) 现货金 $1,264 sup $1,247 LME期铜 $5,847/$5,886 sup $5,783/$5,731 LME期铝 -- res $1,937/$1,957 sup $1,916/$1,891 CBOT大豆 $9.65 res $9.78-1/2,$9.86-1/2 CBOT玉米 $3.58-1/2 sup $3.53-3/4 CBOT小麦 $4.17/3/4, $4.14-1/4 res $4.23-1/2, $4.28-3/4 纽约咖啡 $1.4025/$1.4175 sup $1.3820/$1.36 纽约可可 -- sup $2,133/$2,068 res $2,184/$2,250 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻 求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李爽 审校 白云)