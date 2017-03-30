《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡3月30日 - 合约 目标位 支撑位/阻力位 (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $53.02 sup $51.75/$50.97 棕榈油 2,685/2,665马币(林吉特 res 2,739/2,762马币 ) 西德克萨斯中质油(WT $50.04/$50.97 sup $48.88 I) 现货金 $1,246/$1,236 sup $1,261/$1,278 LME期铜 $5,969 sup $5,855/$5,820 LME期铝 $1,934 res $1,957/$1,970 CBOT大豆 $9.65 res $9.71/3/4, $9.78-1/2 CBOT玉米 $3.60-1/2 sup $3.56-1/2,$3.55-1/2 CBOT小麦 $4.28-3/4 res $4.23-1/2, $4.20-3/4 纽约咖啡 -- res $1.4025/$1.4175 sup $1.3820/$1.36 纽约可可 $2,070/$2,034 res $2,115/$2,143 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻 求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李爽 审校 张若琪)