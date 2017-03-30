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货币新闻 | 2017年 3月 30日 星期四 08:42 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡3月30日 - 
 合约                 目标位                  支撑位/阻力位
                                              (Res代表阻力位，Sup代表支撑位)
 布兰特原油           $53.02                  sup $51.75/$50.97
 棕榈油               2,685/2,665马币(林吉特  res 2,739/2,762马币
                      )                       
 西德克萨斯中质油(WT  $50.04/$50.97           sup $48.88
 I)                                           
 现货金               $1,246/$1,236           sup $1,261/$1,278
 LME期铜              $5,969                  sup $5,855/$5,820
 LME期铝              $1,934                  res $1,957/$1,970
 CBOT大豆             $9.65                   res $9.71/3/4, $9.78-1/2
 CBOT玉米             $3.60-1/2               sup $3.56-1/2,$3.55-1/2
 CBOT小麦             $4.28-3/4               res $4.23-1/2, $4.20-3/4
 纽约咖啡             --                      res $1.4025/$1.4175
                                              sup $1.3820/$1.36
 纽约可可             $2,070/$2,034           res $2,115/$2,143
   
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻
求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李爽  审校 张若琪)
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