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货币新闻 | 2017年 3月 31日 星期五 09:32 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡3月31日 - 
 合约                  目标位                  支撑位/阻力位
                                               (Res代表阻力位，Sup代表支撑位)
 布兰特原油            $52.38                  res $53.02/$54.04
 棕榈油                2,638/2,609马币(林吉特  res 2,665/2,685马币
                       )                       
 西德克萨斯中质油(WTI  $49.64                  res $50.47/$51.13
 )                                             
 现货金                $1,236/$1,229/$1,221    res $1,246/$1,252
 LME期铜               $5,820                  res $5,928/$5,969
 LME期铝               $1,948/$1,934           res $1,970/$1,978
 CBOT大豆              $9.71-3/4               sup $9.60, $9.57
 CBOT玉米              $3.60-1/2               sup $3.56-1/2,$3.55-1/2
 CBOT小麦              $4.28-3/4               sup $4.20-3/4,$4.17-3/4
 纽约咖啡              --                      res $1.4025/$1.4175
                                               sup $1.3820/$1.36
 纽约可可              $2,070/$2,034           res $2,115/$2,143
   
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求
有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李爽  审校 张若琪)
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