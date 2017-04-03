《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月3日 - 合约 目标位 支撑位/阻力位 (Res代表阻力位，Sup代表支撑 位) 布兰特原油 $54.04/$55.06 sup $53.02 棕榈油 2,638/2,609马币(林吉特) res 2,665/2,685马币 西德克萨斯中质油(WT $51.21/$52.20 sup $50.41/$49.60 I) 现货金 $1,239 res $1,251/$1,261 LME期铜 $5,774 res $5,855/$5,904 LME期铝 $1,948 res $1,970/$1,978 CBOT大豆 $9.37-1/4 res $9.57-3/4 CBOT玉米 $3.70-3/4 sup $3.66-3/4 CBOT小麦 $4.40-1/2 sup $4.26-3/4 纽约咖啡 - res $1.4025/$1.4175 sup $1.3820/$1.36 纽约可可 $2,066/$2,028 res $2,112/$2,141 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问， 寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)