版本:
中国
货币新闻 | 2017年 4月 3日 星期一 08:55 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡4月3日 - 
 合约                 目标位                   支撑位/阻力位
                                               (Res代表阻力位，Sup代表支撑
                                               位)
 布兰特原油           $54.04/$55.06            sup $53.02
 棕榈油               2,638/2,609马币(林吉特)  res 2,665/2,685马币
 西德克萨斯中质油(WT  $51.21/$52.20            sup $50.41/$49.60
 I)                                            
 现货金               $1,239                   res $1,251/$1,261
 LME期铜              $5,774                   res $5,855/$5,904
 LME期铝              $1,948                   res $1,970/$1,978
 CBOT大豆             $9.37-1/4                res $9.57-3/4
 CBOT玉米             $3.70-3/4                sup $3.66-3/4
 CBOT小麦             $4.40-1/2                sup $4.26-3/4
 纽约咖啡             -                        res $1.4025/$1.4175
                                               sup $1.3820/$1.36
 纽约可可             $2,066/$2,028            res $2,112/$2,141
    
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，
寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 张若琪 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐