《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

英国政经：议会将罕见地开启两年立法会期，处理退欧问题
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月5日 - 合约 目标位($代表美元 支撑位/阻力位($代表美元) ) (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $55.79 sup $54.13/$52.91 棕榈油 2,609马币(林吉特 res 2,638/2,665马币 ) 西德克萨斯中质油(WT $51.91/$53.07 sup $50.97/$50.04 I) 现货金 $1,265/$1,273 sup $1,255/$1,249 LME期铜 $5,731/$5,652 res $5,819/$5,858 LME期铝 $1,934 res $1,948/$1,956 CBOT大豆 $9.51-1/2 sup $9.37-1/4, $9.33-3/4 CBOT玉米 $3.66-3/4 sup $3.62/$3.59 CBOT小麦 $4.33-1/4 sup $4.26-3/4, $4.21-1/4 纽约咖啡 - res $1.3820/$1.4025 sup $1.36/$1.3465 纽约可可 $2,066 res $2,112/$2,141 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产 品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李婷仪 审校 张若琪)
“我们将为退欧方案建立尽可能广泛的共识，这意味着需要开启两年会期给予议会尽可能长的时间来审议这些法案，”她说。(完) (编译 张涛；审校 李爽)
路透卢森堡6月16日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)表示，英国对于周一开始的退欧谈判应采取务实态度。这一论调与首相特雷莎梅截然不同，后者声称必要时即使不能与欧盟达成协议也要退欧。
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