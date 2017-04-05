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货币新闻 | 2017年 4月 5日 星期三 09:22 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡4月5日 - 
 合约                 目标位($代表美元  支撑位/阻力位($代表美元)
                      )                 (Res代表阻力位，Sup代表支撑位)
 布兰特原油           $55.79            sup $54.13/$52.91
 棕榈油               2,609马币(林吉特  res 2,638/2,665马币
                      )                 
 西德克萨斯中质油(WT  $51.91/$53.07     sup $50.97/$50.04
 I)                                     
 现货金               $1,265/$1,273     sup $1,255/$1,249
 LME期铜              $5,731/$5,652     res $5,819/$5,858
 LME期铝              $1,934            res $1,948/$1,956
 CBOT大豆             $9.51-1/2         sup $9.37-1/4, $9.33-3/4
 CBOT玉米             $3.66-3/4         sup $3.62/$3.59
 CBOT小麦             $4.33-1/4         sup $4.26-3/4, $4.21-1/4
 纽约咖啡             -                 res $1.3820/$1.4025
                                        sup $1.36/$1.3465
 纽约可可             $2,066            res $2,112/$2,141
  (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产
品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 李婷仪 审校 张若琪)
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