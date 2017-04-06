《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月6日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) (Res代表阻力位，Sup代表支撑 位) 布兰特原油 $55.06 sup $54.04/$53.02 棕榈油 2,739/2,762马币(林吉特) res 2,638/2,665马币 西德克萨斯中质油(WT $51.91 sup $50.50/$50.04 I) 现货金 $1,265/$1,273 sup $1,249/$1,244 LME期铜 $5,969 res $5,855/$5,820 LME期铝 $1,984 res $1,956/$1,948 CBOT大豆 $9.51-1/2 sup $9.37-1/4, $9.33-3/4 CBOT玉米 $3.67-1/2, $3.71-3/4 sup $3.60-3/4, $3.58-1/4 CBOT小麦 $4.33-1/4 sup $4.26-3/4, $4.21-1/4 纽约咖啡 - res $1.3820/$1.4025 sup $1.36/$1.3465 纽约可可 $2,066 res $2,141/$2,165 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产 品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 徐文焰；审校 张若琪)