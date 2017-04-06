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货币新闻 | 2017年 4月 6日 星期四 09:43 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡4月6日 - 
 合约                 目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元)
                                               (Res代表阻力位，Sup代表支撑
                                               位)
 布兰特原油           $55.06                   sup $54.04/$53.02
 棕榈油               2,739/2,762马币(林吉特)  res 2,638/2,665马币
 西德克萨斯中质油(WT  $51.91                   sup $50.50/$50.04
 I)                                            
 现货金               $1,265/$1,273            sup $1,249/$1,244
 LME期铜              $5,969                   res $5,855/$5,820
 LME期铝              $1,984                   res $1,956/$1,948
 CBOT大豆             $9.51-1/2                sup $9.37-1/4, $9.33-3/4
 CBOT玉米             $3.67-1/2, $3.71-3/4     sup $3.60-3/4, $3.58-1/4
 CBOT小麦             $4.33-1/4                sup $4.26-3/4, $4.21-1/4
 纽约咖啡             -                        res $1.3820/$1.4025
                                               sup $1.36/$1.3465
 纽约可可             $2,066                   res $2,141/$2,165
  (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产
品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 徐文焰；审校 张若琪)
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