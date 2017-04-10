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货币新闻 | 2017年 4月 10日 星期一 08:55 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡4月10日 - 
    
 合约           目标位($代表美元)     支撑位/阻力位($代表美元)(Res代表阻力
                                      位，Sup代表支撑位)
 布兰特原油     $56.33                sup $55.06/$54.04
 棕榈油         --                    res 2,665/2,685 马币(林吉特)
                                      
                                                   sup 2,638/2,609 马币
 西德克萨斯中   $53.07                sup $51.91/$50.97
 质油(WTI)                            
 现货金         $1,241                sup $1,259/$1,265
 LME期铜        $5,749                res $5,847/$5,884
 LME期铝        $1,978                sup $1,948/$1,935
 CBOT大豆       $9.51-1/2,$9.57-3/4   sup $9.37-1/4, $9.33-3/4
 CBOT玉米       $3.63/$3.65           sup $3.58-1/4, $3.56-1/2
 CBOT小麦       $4.33-1/4             sup $4.21-1/4, $4.16-1/2
 纽约咖啡       $1.4175, $1.4395      sup $1.3820/$1.36
 纽约可可       $2,028/$2,066         sup $1,990/$1,944
 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求
有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 陈宗琦；审校 白云)
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