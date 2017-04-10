《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月10日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元)(Res代表阻力 位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $56.33 sup $55.06/$54.04 棕榈油 -- res 2,665/2,685 马币(林吉特) sup 2,638/2,609 马币 西德克萨斯中 $53.07 sup $51.91/$50.97 质油(WTI) 现货金 $1,241 sup $1,259/$1,265 LME期铜 $5,749 res $5,847/$5,884 LME期铝 $1,978 sup $1,948/$1,935 CBOT大豆 $9.51-1/2,$9.57-3/4 sup $9.37-1/4, $9.33-3/4 CBOT玉米 $3.63/$3.65 sup $3.58-1/4, $3.56-1/2 CBOT小麦 $4.33-1/4 sup $4.21-1/4, $4.16-1/2 纽约咖啡 $1.4175, $1.4395 sup $1.3820/$1.36 纽约可可 $2,028/$2,066 sup $1,990/$1,944 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求 有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 陈宗琦；审校 白云)