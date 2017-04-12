《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月12日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) (Res代表阻力位，Sup代表支撑位 ) 布兰特原油 $57.19/$57.45 sup $56.16/$55.45 棕榈油 2,638/2,665马币(林吉特 sup 2,591/2,561马币 ) 西德克萨斯中质油(WT $53.86/$54.94 sup $53.07/$52.69 I) 现货金 $1,282/$1,233 sup $1,265 LME期铜 $5,724/$5,689 res $5,786/$5,817 LME期铝 $1,914/$1,898 res $1,930/$1,949 CBOT大豆 - res $9.51-1/2 sup $9.33-3/4, $9.09-1/2 CBOT玉米 $3.70-3/4 sup $3.62 CBOT小麦 $4.43-1/2 sup $4.26-3/4,$4.21-1/4 纽约咖啡 $1.4130, $1.4195 sup $1.3875/$1.3780 纽约可可 $1,912 res $1,990 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求 有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 陈宗琦；审校 戴素萍)