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货币新闻 | 2017年 4月 12日 星期三 09:31 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡4月12日 - 
 合约                 目标位($代表美元)       支撑位/阻力位($代表美元)
                                              (Res代表阻力位，Sup代表支撑位
                                              )
 布兰特原油           $57.19/$57.45           sup $56.16/$55.45
 棕榈油               2,638/2,665马币(林吉特  sup 2,591/2,561马币
                      )                       
 西德克萨斯中质油(WT  $53.86/$54.94           sup $53.07/$52.69
 I)                                           
 现货金               $1,282/$1,233           sup $1,265
 LME期铜              $5,724/$5,689           res $5,786/$5,817
 LME期铝              $1,914/$1,898           res $1,930/$1,949
 CBOT大豆             -                       res $9.51-1/2
                                              sup $9.33-3/4, $9.09-1/2
 CBOT玉米             $3.70-3/4               sup $3.62
 CBOT小麦             $4.43-1/2               sup $4.26-3/4,$4.21-1/4
 纽约咖啡             $1.4130, $1.4195        sup $1.3875/$1.3780
 纽约可可             $1,912                  res $1,990
 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该咨询自己的专业或其他顾问，寻求
有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 陈宗琦；审校　戴素萍)
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