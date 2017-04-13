《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月13日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $56.33 sup $55.45/$55.06 棕榈油 2,609/2,638 马币(林吉特) sup 2,574/2,561 马币 西德克萨斯中质油( $53.86 sup $52.54/$51.97 WTI) 现货金 $1,303 sup $1,282/$1,265 LME期铜 $5,592 res $5,689 LME期铝 $1,879 res $1,914 CBOT大豆 $9.57-3/4 sup $9.43-1/4, $9.37-1/4 CBOT玉米 $3.74-1/2 sup $3.68, $3.66-3/4 CBOT小麦 $4.43-1/2 sup $4.26-3/4 纽约咖啡 $1.36/$1.3465 res $1.3820/$1.4025 纽约可可 $1,912/$1,869 res $1,944 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问， 寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)