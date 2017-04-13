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货币新闻 | 2017年 4月 13日 星期四 09:51 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡4月13日 - 
 合约               目标位($代表美元)         支撑位/阻力位($代表美元)
                                              (Res代表阻力位，Sup代表支撑位)
 布兰特原油         $56.33                    sup $55.45/$55.06
 棕榈油             2,609/2,638 马币(林吉特)  sup 2,574/2,561 马币
 西德克萨斯中质油(  $53.86                    sup $52.54/$51.97
 WTI)                                         
 现货金             $1,303                    sup $1,282/$1,265
 LME期铜            $5,592                    res $5,689
 LME期铝            $1,879                    res $1,914
 CBOT大豆           $9.57-3/4                 sup $9.43-1/4, $9.37-1/4
 CBOT玉米           $3.74-1/2                 sup $3.68, $3.66-3/4
 CBOT小麦           $4.43-1/2                 sup $4.26-3/4
 纽约咖啡           $1.36/$1.3465             res $1.3820/$1.4025
 纽约可可           $1,912/$1,869             res $1,944
   
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，
寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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