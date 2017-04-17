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货币新闻 | 2017年 4月 17日 星期一 08:50 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡4月17日 - 
 合约                  目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元)
                                                (Res代表阻力位，Sup代表支撑位)
 布兰特原油            $56.33                   sup $55.45/$55.06
 棕榈油                2,514 马币(林吉特)       res 2,561/2,591 马币
 西德克萨斯中质油(WTI  $53.76                   sup $52.77/$52.54/$52.17
 )                                              
 现货金                $1,303                   sup $1,282/$1,265
 LME期铜               $5,629                   res $5,724/$5,749
 LME期铝               $1,898                   res $1,930
 CBOT大豆              $9.78                    sup $9.48
 CBOT玉米              $3.74-1/2, $3.79-1/2     sup $3.70-3/4, $3.66-3/4
 CBOT小麦              $4.33-1/4, $4.43-1/2     sup $4.26-3/4, $4.21-1/4
 纽约咖啡              $1.36                    res $1.4025/$1.4175
 纽约可可              -                        sup $1,864/$1,845
                                                res $1,882/$1,895
 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求
有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 张若琪 审校 王颖)
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