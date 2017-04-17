《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月17日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $56.33 sup $55.45/$55.06 棕榈油 2,514 马币(林吉特) res 2,561/2,591 马币 西德克萨斯中质油(WTI $53.76 sup $52.77/$52.54/$52.17 ) 现货金 $1,303 sup $1,282/$1,265 LME期铜 $5,629 res $5,724/$5,749 LME期铝 $1,898 res $1,930 CBOT大豆 $9.78 sup $9.48 CBOT玉米 $3.74-1/2, $3.79-1/2 sup $3.70-3/4, $3.66-3/4 CBOT小麦 $4.33-1/4, $4.43-1/2 sup $4.26-3/4, $4.21-1/4 纽约咖啡 $1.36 res $1.4025/$1.4175 纽约可可 - sup $1,864/$1,845 res $1,882/$1,895 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求 有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 张若琪 审校 王颖)