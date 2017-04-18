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货币新闻 | 2017年 4月 18日 星期二 09:04 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡4月18日 - 
 合约                      目标位($代表美元)         支撑位/阻力位($代表美元)
                                                     (Res代表阻力位，Sup代表支撑位)
 布兰特原油                $55.06/$54.39             res $55.98/$56.33
 棕榈油                    2,426 马币(林吉特)        res 2,514/2,538 马币
 西德克萨斯中质油(WTI)     $52.17                    res $52.77/$53.29
 现货金                    $1,265                    res $1,296/$1,303
 LME期铜                   $5,689                    res $5,749/$5,786
 LME期铝                   $1,929/$1,914             res $1,949/$1,961
 CBOT大豆                  $9.48                     res $9.59-1/2
 CBOT玉米                  $3.63-3/4                 res $3.68, $3.70-1/2
 CBOT小麦                  $4.14-1/4                 res $4.23-1/2, $4.28-3/4
 纽约咖啡                  $1.4395                   sup $1.4025/$1.3820
 纽约可可                  $1,944/$1,959             sup $1,911/$1,899
   
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品
的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 郑茵)
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