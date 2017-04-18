《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月18日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) (Res代表阻力位，Sup代表支撑位) 布兰特原油 $55.06/$54.39 res $55.98/$56.33 棕榈油 2,426 马币(林吉特) res 2,514/2,538 马币 西德克萨斯中质油(WTI) $52.17 res $52.77/$53.29 现货金 $1,265 res $1,296/$1,303 LME期铜 $5,689 res $5,749/$5,786 LME期铝 $1,929/$1,914 res $1,949/$1,961 CBOT大豆 $9.48 res $9.59-1/2 CBOT玉米 $3.63-3/4 res $3.68, $3.70-1/2 CBOT小麦 $4.14-1/4 res $4.23-1/2, $4.28-3/4 纽约咖啡 $1.4395 sup $1.4025/$1.3820 纽约可可 $1,944/$1,959 sup $1,911/$1,899 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问，寻求有关本文提及产品 的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 王颖；审校 郑茵)