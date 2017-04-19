《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

(本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点) 撰稿 王涛 路透新加坡4月19日 - 合约 目标位($代表美元) 支撑位/阻力位($代表美元) 布兰特原油 $54.04 res $55.06/$55.50/$56.33 棕榈油 2,437/2,426马币(林吉特) res 2,484/2,514马币 西德克萨斯中质油(W $51.91 res $52.77/$53.29 TI) 现货金 $1,265 res $1,296/$1,303 LME期铜 $5,531 res $5,629/$5,689 LME期铝 $1,879 res $1,914 CBOT大豆 - res $9.48, $9.59-1/2 sup $9.38-1/2, $9.29-3/4 CBOT玉米 $3.57-1/4 res $3.63-3/4 CBOT小麦 $4.14-1/4 res $4.23-1/2, $4.28-3/4 纽约咖啡 $1.4735 sup $1.44 纽约可可 $1,882/$1,853 res $1,929/$1,944 (本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问 ，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 张若琪 审校 王颖)