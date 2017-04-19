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货币新闻 | 2017年 4月 19日 星期三 08:54 BJT

《技术解析》主要商品盘中目标/关键技术位

 (本文作者是路透大宗商品与能源市场技术分析师，以下内容仅代表其个人观点)
     撰稿 王涛
    路透新加坡4月19日 - 
 合约                目标位($代表美元)        支撑位/阻力位($代表美元) 
 布兰特原油          $54.04                   res $55.06/$55.50/$56.33
 棕榈油              2,437/2,426马币(林吉特)  res 2,484/2,514马币
 西德克萨斯中质油(W  $51.91                   res $52.77/$53.29
 TI)                                          
 现货金              $1,265                   res $1,296/$1,303
 LME期铜             $5,531                   res $5,629/$5,689
 LME期铝             $1,879                   res $1,914
 CBOT大豆            -                        res $9.48, $9.59-1/2
                                              sup $9.38-1/2, $9.29-3/4
 CBOT玉米            $3.57-1/4                res $3.63-3/4
 CBOT小麦            $4.14-1/4                res $4.23-1/2, $4.28-3/4
 纽约咖啡            $1.4735                  sup $1.44
 纽约可可            $1,882/$1,853            res $1,929/$1,944
  
(本文内容不应被视为商业、金融或法律建议。读者应该谘询自己的专业或其他顾问
，寻求有关本文提及产品的商业、金融及法律建议。)(完) (编译 张若琪 审校 王颖)
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